Прості правила: як поєднувати вино та їжу
Підбираючи вино до урочистого дня або просто сімейної вечері, кожен постає перед питанням: що ж взяти до напою. Існує кілька основних правил.
Крім власних пристрастей, необхідно пам'ятати про те, що смак, букет і міцність напою повинні врівноважувати особливості страви і гармоніювати з нею. Як правильно поєднувати вино та їжу, розповідає 24 канал.
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Що з чим гармонує
Білі і рожеві сухі вина:
- морепродукти;
- м'ясо птиці;
- ковбасні вироби;
- ніжні сири.
Білі і рожеві напівсухі та солодкі вина:
- гострі сири;
- десертні страви.
Легкі червоні вина (міцність до 11,5%):
- біле і червоне м'ясо;
- дичина;
- ніжні сири;
- ковбаса;
- риба.
Деякі продукти можуть "забити" смак і аромат вина / Фото Engin_Akyurt, Pixabay
Червоні міцні вина (понад 11,5%):
- гострий сир;
- дичина;
- червоне м'ясо.
Білі солодкі вина:
- ідеально поєднуються з паштетом із гусячої печінки.
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Вино та сири
Це давно відома класика. Правильним вважається поєднувати легкі вина з ніжними сирами, а кріплені – з гострими.
Класичним поєднанням є вино – сир / Фото skeeze, Pixabay
Що не варто поєднувати з вином
Деякі спеції, приправи, страви і прянощі "забивають" смак вина, це:
- Оцет
- Кава
- Кориця
- Цитрусові
- Ваніль
- Шоколад
- Жирна риба
- Копченості
- Супи
Існує також загальне правило підбору вин до їжі. У ньому йдеться наступне: вишукані страви вимагають простих вин, які сприяють засвоєнню їжі, а напої зі складним ароматом і смаком – звичайної їжі.