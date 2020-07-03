Підбираючи вино до урочистого дня або просто сімейної вечері, кожен постає перед питанням: що ж взяти до напою. Існує кілька основних правил.

Крім власних пристрастей, необхідно пам'ятати про те, що смак, букет і міцність напою повинні врівноважувати особливості страви і гармоніювати з нею. Як правильно поєднувати вино та їжу, розповідає 24 канал.

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Що з чим гармонує

Білі і рожеві сухі вина:

морепродукти;

м'ясо птиці;

ковбасні вироби;

ніжні сири.

Білі і рожеві напівсухі та солодкі вина:

гострі сири;

десертні страви.

Легкі червоні вина (міцність до 11,5%):

біле і червоне м'ясо;

дичина;

ніжні сири;

ковбаса;

риба.

Деякі продукти можуть "забити" смак і аромат вина / Фото Engin_Akyurt, Pixabay

Червоні міцні вина (понад 11,5%):

гострий сир;

дичина;

червоне м'ясо.

Білі солодкі вина:

ідеально поєднуються з паштетом із гусячої печінки.

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Вино та сири

Це давно відома класика. Правильним вважається поєднувати легкі вина з ніжними сирами, а кріплені – з гострими.

Класичним поєднанням є вино – сир​ / Фото skeeze, Pixabay

Що не варто поєднувати з вином

Деякі спеції, приправи, страви і прянощі "забивають" смак вина, це:

Оцет Кава Кориця Цитрусові Ваніль Шоколад Жирна риба Копченості Супи

Існує також загальне правило підбору вин до їжі. У ньому йдеться наступне: вишукані страви вимагають простих вин, які сприяють засвоєнню їжі, а напої зі складним ароматом і смаком – звичайної їжі.