У світі дуже багато цінителів і любителів вина, однак мало хто замислюється, що відкривати його потрібно дуже уважно і обережно. Особливо це стосується напоїв з гарною витримкою.

Невміле відкорковування пляшки може порушити не лише естетичний вигляд, але і потривожити осад, що утворюється всередині. Як же правильно відкрити пляшку з вином, розповідає 24 канал.

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Перше, на що потрібно звернути увагу, – саме вино. Якщо мова йде про старе червоне, пляшку потрібно за кілька днів до вживання поставити у вертикальне положення – тоді осад опуститься на дно.

Як відкривати вино правильно

Гострим ножем необхідно надрізати надкоркове покриття прямо під виступаючою частиною шийки пляшки. Це дозволить легко зняти верхню частину. Штопор потрібно вертикально і чітко по центру вкрутити в корок, не проткнувши його наскрізь, щоб в напій не потрапили дрібні крихти. Далі його обережно витягують, уникаючи хлопка.

Штопор Інструмент для відкривання пляшок, винайдений у 1970 році. Принцип дії – спіраль з округлими краями проникає у корок і витягує його.

Шийка пляшки протирається серветкою, а корок перевіряється на запах (непомітно для покупця). Якщо він неприємний – вино потрібно замінити. Сомельє або офіціант пропонує клієнту спробувати вино. Якщо напій схвалили – його можна розливати у келихи. Наливається вино виключно з правого боку, щоб можна було бачити етикетку. Наповнивши келих, потрібно злегка повернути пляшку, щоб не пролити напій.

Штопор потрібно закручувати у корок строго по центру​ / Фото Pixabay

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Відкорковування добре витриманого портвейну

Досить складний процес, який вимагає особливого пристосування. Звичайним штопором це зробити важко. Наприклад, в Португалії для цього використовують спеціальні щипці тенаш.

Тенаш – щипці для відкорковування портвейну / Фото cyclowiki

Цей інструмент розпалюють до червоного, після чого їм на кілька секунд охоплюють шийку пляшки нижче корка. Далі тенаш прибирають, а горлечко поливають холодною водою, після чого воно акуратно відколюється від пляшки.

В результаті – шийка відколюється від пляшки / Фото cleverfoxwine