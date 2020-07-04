Як правильно вибрати келихи для вина
Келих – важливий елемент, який впливає на сприйняття смаку та аромату вина. Він володіє різними особливостями для білого і червоного вин.
Щоб правильно вибрати келихи для вина, необхідно звернути увагу на кілька важливих нюансів, розповідає 24 канал.
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Цікаве про келихи
У 1756 році в Австрії був заснований будинок Riedel, який виготовляє келихи ручної роботи і питне скло машинного виробництва. Бізнесмен-склодув в 9-му поколінні Клаус Рідель зробив відкриття, заявивши, що аромат і смак напою залежать від форми тари.
Психологи з ним згодні. На їхню думку, від келиха залежить також настрій споживача. Наприклад, скляні прозорі судини викликають почуття легкості.
Як вибрати
Для білих вин підійде витягнута форма келиха, а для червоних – більш круглі форми. На смак вина впливає не лише температура напою, але також діаметр і товщина скла судини.
Для білих вин підійдуть келихи витягнутої форми, для червоних – більш круглої / Фото Kenneth, Pexels
Особливості посудини для вина:
- виготовлена з прозорого скла (колір напою має бути видно – це важливий момент дегустації);
- з довгою ніжкою, за яку зручно тримати келих;
- чаша плавно звужується до низу, щоб аромат напою досягав носа;
- бездоганно чиста (залишки миючих засобів або пил можуть змінити смак);
- зберігається у місці без запахів.
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Червоні вина
Дуже насичені, тому для розкриття аромату потрібно більше контакту з киснем. У зв'язку з цим, келихи з широкою основою, яке звужується до країв, відмінно підходять для цього напою.
Види посудин для червоного вина
- "Бордо" – посудина у формі тюльпана, що не розкрився, великого об'єму (близько 600 мл).
- "Бургундія" – келих кулястої форми і ємністю близько 700 мл. Цей тип використовують сомельє.
- "Гран Крю" – величезна чаша (іноді більше літра) для максимальної площі стикання вина з киснем.
Келихи мають бути прозорими / Фото isorepublic
Білі вина
Ідеальними стануть келихи, схожі на "Бордо", але менші за об'ємом. Так як білі сорти подаються охолодженими, ємність використовується до 340 мл. Форма чаші – пряма або опукла.
Догляд
Важливий момент для дегустації вин. Келихи необхідно завжди тримати у чистоті і уникати зберігання у картонних коробках – це може вплинути на смак і аромат напою.