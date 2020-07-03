Вибрати вино у супермаркеті – завдання не з легких, адже асортимент величезний. Різні сорти, країни і етикетки не допомагають визначитися, а навпаки – наганяють паніку на споживача.

Як правильно вибрати якісне вино у магазині і не помилитися, на що в першу чергу звернути увагу, розповідає 24 канал.

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5 кроків, які допоможуть вибрати вино

1. Колір

Якщо ви не визначилися, яке вино любите більше, варто відштовхуватися від продуктів, до яких підбирається напій. Червоне вино підійде до червоного м'яса, біле – до білого, а рожеве – до лосося, наприклад.

Якщо ж напій підбирається на захід, де буде багато людей і страв, краще віддати перевагу універсальним винам без яскраво вираженого аромату і специфічного смаку. Це можуть бути сухі рожеві, сухі ігристі або легкі білі і червоні вина.

2. Цукор

На полицях супермаркету ви побачите сухі, напівсухі, напівсолодкі і солодкі вина. Відрізняються вони залишковим цукром, який міститься у напої. Це натуральний цукор, який залишився від ягід.

3. Сорт винограду

Для того, щоб знайти "своє" вино, краще вибрати міжнародний сорт. Це вина, які представлені у кожному магазині – шардоне, совіньон, каберне, мерло і ін. Вони не терпкі і не дуже ароматні.

Щоб краще розбиратися у винах, слід вивчити основні сорти / Фото isorepublic

Вибравши сорт, можна спробувати його з різних країн. Так ви зможете зрозуміти, який з варіантів (північний або південний) імпонує вам більше.

Далі можна ознайомитися з іншими, більш складними сортами. З досвідом регіони і виробники почнуть запам'ятовуватися і з'являться улюблені.

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4. Виробник

У цьому питанні потрібно відштовхуватися від бюджету. Останнім часом помітно здорожчали вина з Чилі, Аргентини і Франції. Це пов'язано з дорогою логістикою і робочою силою. Проте хороші вина з цих країн за адекватною ціною все ж можна знайти.

Також варто пам'ятати про українські вина – досить часто вони не поступаються італійським або французьким. Досвідчені винороби зробили місцеві напої дійсно якісними, їх вартість при цьому залишилася доступною.

5. Кришка, пробка та етикетка

Існує стереотип, що кращі вина продаються під дубовим корком, проте останнім часом гідні виробники переходять на гвинтові аналоги. Дубові ж, потрібні у тому випадку, коли напій зроблений для тривалої витримки. Для 90% вин на полицях магазинів гвинтова кришка підходить більше, так як виключає можливість отримати зіпсований алкоголь.

Винний корок не є гарантією якості напою / Timur Saglambilek, Pexels

Етикетки на пляшках можна розділити на дві групи: з зображенням виноградників і більш сучасні, яскраві. Покупці вважають, що вино з традиційною етикеткою краще і надійніше, проте багато країн йдуть від стандартних зображень. Картинки не є показниками якості напою.

Багато споживачів шукають на контретикетці мову країни-виробника, вважаючи, що якщо там українська – вино місцевого розливу. Однак більшість виробників намагаються адаптувати продукт під країну-покупця, тому і клеять контретикетки на пляшки.