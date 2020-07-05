Виноробство – процес складний і трудомісткий. Залежно від регіону та інгредієнтів він може бути різним.

Однак основні етапи однакові у всіх країнах. Які саме та в чому їхні особливості, розповідає 24 канал.

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Виноробство Технологічний процес приготування вина з винограду, а також з інших плодів і ягід.

Основні етапи виробництва вина

Збір урожаю

Виноград найбільш сильно впливає на смак готового вина, а якість ягоди залежить від багатьох факторів. До них відносяться: час збору, погода, грунт, вегетаційний період, кислотність і спосіб обрізки.

Збір врожаю вважається першим серйозним кроком у виноробстві. Він може бути ручним або механічним. Багато фахівців обирають саме перший варіант, щоб уникнути негативного впливу на кущ і його плоди.

У північній півкулі збір триває з серпня до початку листопада, а в південній – з середини лютого до початку березня. Після цього ягоди доставляють у виноробню, де відбувається сортування.

Збір врожаю є першим кроком у виноробстві​ / Фото tesera

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Переробка

Це процес відділення ягід від стебел. Важливий нюанс – деякі винороби навмисне залишають дрібні фрагменти гілочок, щоб збільшити винну танину.

Дроблення

Виноград після переробки підлягає дробленню на спеціальному обладнанні для добування соку. Це відбувається до процесу ферментації. Далі сік за допомогою спеціального преса відділяється від шкірки ягід.

Бродіння

Після того, як сік видавлено, починається процес ферментації. Дріжджі вступають в реакцію з цукром (що накопичений у виноградному соку) і перетворюють його на вуглекислий газ та етанол.

Розділяють первинне і вторинне бродіння.

Первинне відбувається протягом перших 3-5 днів, коли реалізується 70% процесу бродіння. У цей період посудину залишають відкритим, щоб всередину надходило повітря. Також можливе спінювання соку.

Вторинне бродіння триває тиждень-два і покриває 30% ферментації. Загальний час процесу залежить як від кількості цукру, так і від чисельності поживних речовин у соку винограду. На цьому етапі контакт з повітрям мінімальний для того, щоб дріжджі накопичували енергію всередині тари і утворювали алкогольну суміш.

Бродіння буває первинним і вторинним​ / Фото wineclass.citylady

Очищення і фільтрація

Під час рафінування видаляються тверді частинки, які залишилися після ферментації. Для цього вино переливають через фільтр з однієї ємності в іншу. Також у разі необхідності на даному етапі напій можна змішати з іншими видами вина для отримання необхідного смаку.

Консервування

Отримане після очищення вино зберігають з діоксидом сірки або сорбатом калію. Це антиокисний і антимікробний захист напою після процесу бродіння.

Старіння вина

Для цього напій переміщують у спеціальні дерев'яні бочки. Також можуть використовуватися бетонні чани, металеві баки і скляні пляшки. Під час витримки вино повільно окислюється і стає м'якшим.

Дубові бочки вважаються ідеальною ємністю для зберігання вина / Фото vino2rs

Розлив

Це останній етап у виробництві вина. Напій після старіння розливають у пляшки, в яких вони надходять у продаж. У процесі додатково додається сульфіт. Це необхідно для запобігання подальшої ферментації.