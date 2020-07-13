Угорський лоукостер Wizz Air планує відновити прямі авіарейси з України в ОАЕ. З 1 жовтня він почне виконувати рейси з Одеси в Абу-Дабі.

Про нові рейси з Одеси в ОАЕ повідомляє портал Avianews з посиланням на систему бронювання лоукостера Wizz Air.

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Наразі відомо, що рейси здійснюватимуться двічі на тиждень – у четвер і неділю. Прямих польотів з України в ОАЕ цей лоукостер не здійснював з 2015 року – через війну й фінансову кризу.

Мінімальна вартість квитка з Одеси становить 1 тисячу 460 гривень, а от з Абу-Дабі назад в Україну вартість польоту стартує від 870 гривень.

Найнижчий тариф Basic передбачає перевезення тільки ручної поклажі з габаритами до 40х30х20 сантиметрів і вагою до 10 кілограмів.

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