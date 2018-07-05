Wizz Air анонсував нові рейси з Києва: куди літатиме лоукостер
Популярний європейський лоукост-перевізник Wizz Air анонсував запуск одразу 5 нових рейсів, які літатимуть із Києва.
Про це йдеться у розсилці, яку лоукостер надсилає пасажирам.
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– йдеться в оголошенні.
Угорський лоукостер запускає нові рейси за такими напрямками: Дортмунд, Меммінген (Munich West), Брюссель-Шарлеруа, Париж-Бове та Копенгаген.
Wizz Air анонсував запуск нових маршрутів з України
Щоправда, поки не відомо ні дата запуску, ні ціни на квитки на нових маршрутах.
Раніше у Wizz Air анонсували, що не лише запустять з України нові рейси, але збільшать частоту польотів.
Джерело: 24 Канал
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