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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Wizz Air не літатиме з аеропорту "Київ" після закінчення карантину: причина

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      Wizz Air не літатиме з аеропорту "Київ" / unsplash.com

      Угорський лоукостер Wizz Air тимчасово зупинив виконання рейсів з та до Міжнародного аеропорту "Київ" до 30 квітня включно. Зауважимо, що в Україні діє карантин до 24 квітня.

      Про скасування польотів до 30 квітня повідомили у пресслужбі авіакомпанії, пише "Європейська правда".

      Важливо Туреччина закриває міжнародне

      Таке рішення ухвалили через те, що термін тимчасового закриття аеропорту подовжили. З 17 березня всі авіарейси, зокрема й внутрішні, з Міжнародного аеропорту "Київ" скасували. Таке рішення ухвалив уряд у межах посилення карантинних заходів.

      Як повернути гроші за квитки

      В авіакомпанії пояснили, що пасажири, бронювання яких зазнали змін, будуть автоматично поінформовані через електронну пошту у разі. Відтак 120% компенсація вартості квитків буде перерахована на рахунок WIZZ у формі кредиту, який можна використати впродовж наступних 24 місяців на придбання послуг та товарів Wizz Air.

      Пасажири також можуть обрати грошове відшкодування, що потребує більше часу для виконання. Ті, хто здійснювали бронювання через туристичні агенції, а також через онлайн-агенції – повинні зв'язатися з компанією, у якої вони придбали квитки.

      Більше про те, як повернути гроші за квитки – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Карантин в Україні: головне

      • Станом на 28 березня в Україні зафіксували 311 випадків коронавірусу. На жаль, 8 людей померли, 5 – вдалося одужати.
      • 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
      • У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня. З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
      • З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками. 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини Києва Гроші Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Wizz Air авіація Новини України
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