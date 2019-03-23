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      Wizz Air не пустив на рейс російських журналістів, що прямували до України

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      Wizz Air не пустив на рейс російських журналістів, що прямували до України
      Wizz Air не пустив на рейс російських журналістів, що прямували до України / 24 канал

      Авіакомпанія Wizz Air у Ризі не впустила російських журналістів Олексія Семенова та Дениса Камалягіна, які мали взяти участь у презентації книги "Росія та Україна. Дні затемнення" в Києві, на літак через політику перевізника щодо громадян РФ.

      Презентацію книги організував представник "Дому вільної Росії" Грег Фролов, передає "Громадське телебачення".

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      Він розповів, що Камалягін та Семенов є співавторами книги.

      Це журналісти-розслідувачі, які після початку війни були одними з перших, хто підтвердив участь російських військових у війні на Донбасі, а саме псковських десантників,
      – зазначив організатор заходу.

      Журналісти повинні були прилетіти до Києва 23 березня. Вони забронювали квитки, але під час посадки їх не впустили на літак. За словами Фролова, компанія Wizz Air випустила внутрішнє розпорядження, в межах якого не допускає громадян Росії на свої борти, що летять до України, якщо вони не мають дипломатичного паспорту або посвідки на проживання.

      Він припустив, що таким чином авіаперевізник вирішив перестрахуватися через те, що українські прикордонники не завжди пропускають росіян на територію України.

      З іншого боку, вони дали можливість без проблем купити ці квитки, зареєструватися на борт, а під час посадки повідомили людям, що їх не пускають на борт. Ми вважаємо цю ситуацію обурливою. Вони не мають права брати на себе обов’язки української держави і вирішувати, кого можна допускати на літаки в Україну, а кого – ні. Ми плануємо направити повний перелік скарг як до них, так і в усі можливі організації, що можуть вплинути на цю компанію,
      – наголосив Фролов.

      Натомість речник Прикордонслужби Олег Слободян заявив, що не чув про подібне правило щодо росіян у компанії Wizz Air. На запитання, чи законні такі обмеження, він відповів: "Мені невідомо про такі правила, тому я не можу коментувати цю ситуацію".

      Що відомо про книгу "Росія та Україна. Дні затемнення"? У книжці зібрані публікації видання "Псковська губернія" за 2014-2017 роки щодо війни на Донбасі та відносин Росії і України. Зокрема, це видання в 2014 році представило докази загибелі псковських десантників на Донбасі.

      Чому Україна забороняла в'їзд росіянам?30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком 16-60 років через напад РФ на українські кораблі у районі Керченської протоки та у зв'язку із введенням внаслідок цього інциденту воєнного стану в 10-ти областях України.

      Заборона мала діяти протягом періоду дії воєнного стану в Україні – до 26 грудня. У середу, 26 грудня, в Україні припинив діяти режим воєнного стану. У цей же день Рада національної безпеки та оборони України рекомендувала Державній прикордонній службі продовжити посилену охорону державного кордону з Росією.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Україна – Росія авіація Wizz Air Книги Заборона в’їзду росіянам в Україну
      Джерело: 24 канал
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