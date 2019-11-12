Wizz Air оголосив про одноденні знижки на "латвійські" рейси

Українці можуть отримати 20% знижки на рейси з Києва до Риги. Купити квитки за акційними цінами потрібно впродовж доби 12 листопада, а подорожі за ними завершити до 31 березня 2020 року.

Акційна ціна актуальна лише для бронювань через сайт Wizz Air або мобільний додаток та не розповсюджується на групові замовлення, повідомили в лоукості.

Читайте також: Wizz Air запустила 6 нових рейсів з Одеси: список

Наприклад, на 17 грудня на сайті Wizz Air квиток на рейс Київ-Рига можна купити за 562 гривні, без урахування багажу.

Цікаво! Пасажиропотік авіакомпанії в Україні за дев’ять місяців 2019 року зріс на 68% у порівнянні з попереднім роком. Кількість пасажирів, яких в Україну та з неї доставив Wizz Air, склала понад півтора мільйона осіб.

Що відомо про Wizz Air?Найбільша лоукост-авіакомпанія в Угорщині.

Здійснює пасажирські перевезення до країн Європи, а також літає в Марокко, Ізраїль, ОАЕ та Казахстан.

Наразі перельоти здійснюються у 142 напрямках, до 44 країн.

В Україні літає з Києва, Львова, Одеси, Харкова, а з березня 2020 року – Запоріжжя.