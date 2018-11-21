Wizz Air планує відновити свою дочірню компанію в Україні: відома дата
Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air має намір відновити діяльність своєї дочірньої компанії "Візз Ейр Україна" вже у 2019 році.
Про це повідомив генеральний директор Wizz Air Джозеф Вараді на зустрічі з Президентом України Петром Порошенком.
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Відновлення діяльності "Візз Ейр Україна" сприяло б розвитку української авіаційної галузі. Крім того, це дозволило б створити близько 6 тисяч локальних робочих місць, як прямих так і в суміжних галузях, і буде стимулювати значний розвиток українського туризму,
– розповіли в компанії.
Відновлення "Візз Ейр Україна" дасть змогу розширити мережу лоукост-маршрутів авіакомпанії до/з України, адже авіаперевізник заявив про готовність інвестувати 2,5 мільярда доларів для збільшення українського авіапарку до 20 нових літаків Airbus A320 і Airbus A321
"Ці літаки будуть поставлені на бази авіакомпанії у Києві та інших регіонах України. У результаті запланований обсяг перевезених пасажирів складатиме 6 мільйонів на рік до 2025 року", – зазначили у Wizz Air.
Водночас, Петро Порошенко наголосив, що повернення Wizz Air в Україну є символічним і характеризує зміни в країні за останні чотири роки.
Глава держави розповів, що за останній рік обсяги пасажиропотоку зросли на 30%, а кількість перетинів кордону в бік ЄС склала 20 мільйонів.
На мою думку, дуже перспективним є внутрішній ринок авіаперевезень. І той факт, що Wizz Air готові прийняти рішення щодо відновлення діяльності дочірньої компанії, щоб податки платилися в Україні, дочірня компанія володіла літаками, які материнська компанія їй передасть – набагато підвищить ефективність взаємодії з національною владою,
– підсумував він.
Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Wizz Air запустив нові рейси з трьох українських міст - з Харкова до польських Гданська та Вроцлава, з Києва до Відня та зі Львова до Вільнюса та Братислави.