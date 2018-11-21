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      Wizz Air планує відновити свою дочірню компанію в Україні: відома дата

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      Wizz Air хоче відновити роботу своєї "дочки" в Україні
      Wizz Air хоче відновити роботу своєї "дочки" в Україні / Фото з відкритих джерел

      Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air має намір відновити діяльність своєї дочірньої компанії "Візз Ейр Україна" вже у 2019 році.

      Про це повідомив генеральний директор Wizz Air Джозеф Вараді на зустрічі з Президентом України Петром Порошенком.

      Читайте також: Wizz Air частіше літатиме з України: відома причина

      Відновлення діяльності "Візз Ейр Україна" сприяло б розвитку української авіаційної галузі. Крім того, це дозволило б створити близько 6 тисяч локальних робочих місць, як прямих так і в суміжних галузях, і буде стимулювати значний розвиток українського туризму,
      – розповіли в компанії.

      Відновлення "Візз Ейр Україна" дасть змогу розширити мережу лоукост-маршрутів авіакомпанії до/з України, адже авіаперевізник заявив про готовність інвестувати 2,5 мільярда доларів для збільшення українського авіапарку до 20 нових літаків Airbus A320 і Airbus A321

      "Ці літаки будуть поставлені на бази авіакомпанії у Києві та інших регіонах України. У результаті запланований обсяг перевезених пасажирів складатиме 6 мільйонів на рік до 2025 року", – зазначили у Wizz Air.

      Водночас, Петро Порошенко наголосив, що повернення Wizz Air в Україну є символічним і характеризує зміни в країні за останні чотири роки.

      Глава держави розповів, що за останній рік  обсяги пасажиропотоку зросли на 30%, а кількість перетинів кордону в бік ЄС склала 20 мільйонів.

      На мою думку, дуже перспективним є внутрішній ринок авіаперевезень. І той факт, що Wizz Air готові прийняти рішення щодо відновлення діяльності дочірньої компанії, щоб податки платилися в Україні, дочірня компанія володіла літаками, які материнська компанія їй передасть – набагато підвищить ефективність взаємодії з національною владою,
      – підсумував він.

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Wizz Air запустив нові рейси з трьох українських міст - з Харкова до польських Гданська та Вроцлава, з Києва до Відня та зі Львова до Вільнюса та Братислави.

      Теги: авіація Новини політики Новини України Подорожі Петро Порошенко Wizz Air Безвізовий режим
      Джерело: 24 Канал
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