Wizz Air поновить польоти до Любліну: відомий розклад та ціна

Бюджетна авіакомпанія Wizz Air оголосила, що з 30 червня відновить рейси з Києва до польського Любліна.

Польоти будуть виконуватися двічі на тиждень по понеділках і п'ятницях з вильотами о 13:55 з Києва і 14:45 з Любліна, повідомляє портал Avianews.

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Квитки на напрямок продаються за ціною від 20 євро в одну сторону за тарифом Basic, який включає перевезення тільки невеликого предмета ручної поклажі з габаритами до 40х30х20.

Wizz Air відкрив рейси Київ-Люблін 25 серпня 2017 року. Польоти виконувалися до 24 жовтня 2018 року.

Зміна частоти виконання польотів в залежності від туристичного сезону і попиту є загальноприйнятою практикою в авіації. Wizz Air постійно відстежує ефективність своїх рейсів, щоб забезпечити пасажирів найнижчими цінами по найбільш популярних напрямках,

— зазначили тоді в авіакомпанії.

Також авіакомпанія Ernest Airlines відновлює рейси зі Львова до Венеції. Мандрівники зможуть придбати квитки на перші рейси з 14 червня.