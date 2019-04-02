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      Wizz Air поновить польоти до Любліну: відомий розклад та ціна

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      Wizz Air літатиме до Любліну
      Wizz Air літатиме до Любліну / clujtoday.ro

      Бюджетна авіакомпанія Wizz Air оголосила, що з 30 червня відновить рейси з Києва до польського Любліна.

      Польоти будуть виконуватися двічі на тиждень по понеділках і п'ятницях з вильотами о 13:55 з Києва і 14:45 з Любліна, повідомляє портал Avianews.

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      Квитки на напрямок продаються за ціною від 20 євро в одну сторону за тарифом Basic, який включає перевезення тільки невеликого предмета ручної поклажі з габаритами до 40х30х20.

      Wizz Air відкрив рейси Київ-Люблін 25 серпня 2017 року. Польоти виконувалися до 24 жовтня 2018 року.

      Зміна частоти виконання польотів в залежності від туристичного сезону і попиту є загальноприйнятою практикою в авіації. Wizz Air постійно відстежує ефективність своїх рейсів, щоб забезпечити пасажирів найнижчими цінами по найбільш популярних напрямках,
      — зазначили тоді в авіакомпанії.

      Також авіакомпанія Ernest Airlines відновлює рейси зі Львова до Венеції. Мандрівники зможуть придбати квитки на перші рейси з 14 червня.

      blog_ava
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      Теги: Новини України авіація Wizz Air Новини Польщі Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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