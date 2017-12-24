Wizz Air потішив приємною новиною жителів Львова

Рейси між Львовом і Лондоном (аеропорт "Лутон", який розташовується за 48 кілометрів від британської столиці) всесвітньовідомий лоукост Wizz Air запустить не з 1 вересня 2018 року, як повідомлялося раніше, а з 1 травня – тобто на 4 місяці раніше.

Про це повідомляє ресурс Avianews, з посиланням на оновлену інформацію у системі бронювання.

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Крім того, видання переконує, що цю інформацію підтвердили у call-центрі, додавши, що рейс Львів – Лондон, як і планувалось, лоукостер виконуватиме тричі на тиждень.



Wizz Air запускає рейси Львів – Лондон на 4 місяці раніше

Зауважимо, що в 2009 році деякий час Wizz Air вже виконував прямі рейси Львів – Лондон, проте згодом польоти було призупинено.

Раніше Wizz Air відтермінував відкриття рейсів з Києва до Лісабона та Таллінна, а також переніс на два місяці збільшення частоти польотів за чинними напрямками зі столиці України.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що у 2018 році Wizz Air відкриє також рейси зі Львова до польського Гданська та з Харкова до німецького Дортмунда.