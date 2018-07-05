Wizz Air спростував інформацію про відкриття нових рейсів з Києва

Європейський лоукост-перевізник Wizz Air спростував свою інформацію про запуск 5 нових рейсів, які літатимуть із Києва до Дортмунда, Меммінгена, Брюссель-Шарлеруа, Париж-Бове та Копенгагена.

Про це йдеться у повідомленні лоукост-перевізника, передає Європейська правда.

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Інформація про нові рейси, наведена у сьогоднішньому електронному бюлетені Wizz Air, є некоректною. Wizz Air просить вибачення за непорозуміння,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у розсилці, яку лоукостер надсилає пасажирам, анонсувалося відкриття рейсів з Києва в Дортмунд, Меммінген і Копенгаген, а також до французького аеропорту Бове і аеропорту Шарлеруа.

Очевидно помилка пов’язана з тим, що такі самі рейси відкриваються з Кишинева.



Wizz Air анонсував запуск нових маршрутів не з Києва, а з Кишинева