Wizz Air спростував інформацію про відкриття нових рейсів з Києва
Європейський лоукост-перевізник Wizz Air спростував свою інформацію про запуск 5 нових рейсів, які літатимуть із Києва до Дортмунда, Меммінгена, Брюссель-Шарлеруа, Париж-Бове та Копенгагена.
Про це йдеться у повідомленні лоукост-перевізника, передає Європейська правда.
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Інформація про нові рейси, наведена у сьогоднішньому електронному бюлетені Wizz Air, є некоректною. Wizz Air просить вибачення за непорозуміння,
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні у розсилці, яку лоукостер надсилає пасажирам, анонсувалося відкриття рейсів з Києва в Дортмунд, Меммінген і Копенгаген, а також до французького аеропорту Бове і аеропорту Шарлеруа.
Очевидно помилка пов’язана з тим, що такі самі рейси відкриваються з Кишинева.
Wizz Air анонсував запуск нових маршрутів не з Києва, а з Кишинева