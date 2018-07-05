19:18
5 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 12°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    25°C 18°C
  • неділя
    26°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Туалет у космосі. Актриса на 12 поверхів
Вєсті Кремля
22:29, 4 липня
Вєсті.UA. Новий образ леді Ю. Словечко Киви
Вєсті.UA
20:10, 4 липня
Бізнес на інвалідах: хто стоїть за масштабними грабунками людських земель
ЦРУ
09:00, 4 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Wizz Air спростував інформацію про відкриття нових рейсів з Києва

228 Читать новость на русском
Wizz Air спростував інформацію про відкриття нових рейсів з Києва
Wizz Air спростував інформацію про відкриття нових рейсів з Києва / Фото з відкритих джерел

Європейський лоукост-перевізник Wizz Air спростував свою інформацію про запуск 5 нових рейсів, які літатимуть із Києва до Дортмунда, Меммінгена, Брюссель-Шарлеруа, Париж-Бове та Копенгагена.

Про це йдеться у повідомленні лоукост-перевізника, передає Європейська правда

Читайте також: Лоукостер Wizz Air змінив правила перевезення ручної поклажі

Інформація про нові рейси, наведена у сьогоднішньому електронному бюлетені Wizz Air, є некоректною. Wizz Air просить вибачення за непорозуміння,
– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у розсилці, яку лоукостер надсилає пасажирам, анонсувалося відкриття рейсів з Києва в Дортмунд, Меммінген і Копенгаген, а також до французького аеропорту Бове і аеропорту Шарлеруа.

Очевидно помилка пов’язана з тим, що такі самі рейси відкриваються з Кишинева. 


Wizz Air анонсував запуск нових маршрутів не з Києва, а з Кишинева

Теги: Новини України Wizz Air Подорожі відпочинок Новини Києва
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Українські військові за останні півроку відвоювали у бойовиків 5 сіл: карта
сьогодні, 19:01 Українські військові за останні півроку відвоювали у бойовиків 5 сіл: карта
Катерина Петренко 243
Чи спроможна Вища кваліфікаційна комісія суддів забезпечити результат, якого очікує суспільство
сьогодні, 18:00 Чи спроможна Вища кваліфікаційна комісія суддів забезпечити результат, якого очікує суспільство
Роман Маселко 70
Як Донбасу уникнути інформаційних бацил
сьогодні, 17:01 Як Донбасу уникнути інформаційних бацил
Максим Єфімов 75
Чи слідкуєте ви за скандалом між Холодницьким і Ситником?
сьогодні, 15:44 Чи слідкуєте ви за скандалом між Холодницьким і Ситником?
218
Ловушка для ультраправых: чем опасна национальная однородность
сьогодні, 16:00 Ловушка для ультраправых: чем опасна национальная однородность
Павло Казарін 279
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук