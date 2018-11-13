Wizz Air відкриває нові рейси з України: куди літатиме популярна лоукост-авіакомпанія

Популярна угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air упродовж листопада-грудня планує відкрити три нових рейси з України.

Про це мовиться у прес-релізі авіаперевізника.

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Так, перший рейс за маршрутом Харків – Лондон (Лутон) – Харків було здійснено 13 листопада о 13:24 за Києвом.

Крім того, лоукостер має намір виконувати перельоти до Відня (відкриття 25 листопада), а також зі Львова до аеропорту Франкфурт-Хан (відкриття 14 грудня).

Ціна на квиток у один бік стартує від 19,99 євро, що дорівнює близько 549 гривням.

Крім того, у березні 2019 року Wizz Air відкриє 4 анонсованих раніше маршрути: з Києва до Бремена, Біллунна та Риги та зі Львова до Копенгагена, а також розмістить 4-ий літак Airbus A320 на своїй базі у Києві.

Додамо, щ протягом 10 місяців 2018 року авіакомпанія перевезла понад 1,2 мільйона пасажирів до України та з неї, а це 110% росту порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Wizz Air запустив нові рейси з трьох українських міст - з Харкова до польських Гданська та Вроцлава, з Києва до Відня та зі Львова до Вільнюса та Братислави.