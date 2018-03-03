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Wizz Air відкриває рейси з України до Відня

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Wizz Air відкриває рейси з України до Відня
Wizz Air відкриває рейси з України до Відня / life-in-travel.com.ua

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air відкриває з 25 листопада 2018 рейси з Харкова до австрійського Відня, квитки стартують від 1349 гривень.

Про це повідомили у прес-службі авіакомпанії Wizz Air на сторінці у Facebook.

Рейс за маршрутом Харків – Відень буде виконуватися двічі на тиждень – щосереди та щонеділі. А з 23 березня 2019 року рейси будуть виконуватися тричі на тиждень – у вівторок, четвер та суботу.

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Квитки на 25 листопада у столицю Австрії Відень стартують від 1349 гривень.

До слова, авіакомпанія Wizz Air змінила дату запуску рейсу між Львовом та німецьким Дортмундом. Якщо раніше перший рейс було заплановано на 21 травня, то тепер запуск відбудеться на два місяці раніше.

Чим відома авіакомпанія Wizz Air? Це найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі, який здійснює рейси за більш, ніж 550 маршрутами з 28 баз у 43 країнах. Флот авіакомпанії налічує 87 літаків Airbus A320 і A321.

Теги: Новини України LifeStyle Новини Харкова Подорожі Австрія Wizz Air
Джерело: 24 Канал
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