Wizz Air відкриє у Львові свою базу: що відомо про нові рейси з України

Угорський лоу-костер Wizz Air 1 липня 2020 року відкриє нову базу в Міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького. Авіакомпанія розмістить там один літак Airbus A320. Окрім того Wizz Air анонсувала нові рейси зі Львова та Харкова.

Вона стане вже другою базою Wizz Air в Україні. Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

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Крім того, Wizz Air анонсувала про відкриття семи нових маршрутів з липня зі Львова:

до Біллунна (Данія),

до Таллінна (Естонія),

до Лісабона (Португалія),

до Гамбурга (Німеччина),

до Щецина (Польща).

Авіакомпанія також анонсувала два нові рейси з Харкова:

до Талліна (Естонія),

до Берліна (Німеччина).

Бронювання квитків вже доступне для пасажирів.

Ця інвестиція підкреслює нашу довготривалу відданість країні,

– заявив Джордж Міхалопулос, головний комерційний директор Wizz Air.

Зверніть увагу! В Україні загальнонаціональний карантин діє до 11 травня включно. Інформації про відновлення авіасполучення України з іншими країнами світу наразі не було.​ Крім того, до 15 травня кордони ЄС офіційно закриті для іноземців.

Як Wizz Air переживає кризу через поширення коронавірусу?Аби пом'якшити фінансовий вплив пандемії COVID-19 бюджетна авіакомпанія Wizz Air вжила низку заходів. Зокрема – щодо скорочення персоналу компанії та зарплат працівників. Угорська компанія скоротила приблизно 19% усього штату, це – 1000 співробітників. Крім цього, Wizz Air на 22% зменшила зарплати топменеджерам. Пілоти та бортпровідники також зароблятимуть менше – на 14%.