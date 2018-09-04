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Wizz Air влаштовує великий розпродаж авіаквитків: подробиці

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У Wizz Air запустили одноденні знижки 20% всі на авіаквитки
У Wizz Air запустили одноденні знижки 20% всі на авіаквитки / Фото з відкритих джерел

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air оголосила про одноденні знижки 20% на всі рейси авіакомпанії при бронюванні квитків у вівторок, 4 вересня 2018 року.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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Так, спеціальна пропозиція від Wizz Air діє 4 вересня з 00:00 до 23:59 за центрально-європейським часом (-1 година різниці з Києвом). При цьому термін здійснення поїздки зі знижками не обмежений. Акційна ціна дійсна тільки при бронюванні на офіційному сайті компанії або в її мобільному додатку.

Нагадаємо, раніше у Wizz Air оголосили про запуск 5-ти нових маршрутів з Києва та Львова у Латвію, Данію та Німеччину. Ціни на квитки в один бік стартують від 759 гривень.

Теги: авіація Wizz Air Подорожі
Джерело: 24 Канал
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