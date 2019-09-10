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      Wizz Air запускає новий рейс зі Львова та Харкова до Європи: ціни та дати

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      Wizz Air запускає новий рейс зі Львова до Європи
      Wizz Air запускає новий рейс зі Львова до Європи / 24 канал

      Угорська лоукост-авіакомпанія запустила черговий рейс з аеропорту Львова та Харкова до столиці Угорщини – Будапешту. Перший рейс відбудеться 1 червня 2020 року, однак квитки можна купити вже зараз.

      Ціни

      Ціни на квитки за напрямком Львів – Будапешт стартують від 289 гривень для учасників WIZZ Discount Club. Тоді як мінімальна ціна за квиток Харків – Будапешт складає 475 гривні з людини. 

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      До слова, Будапешт стане вже 12 напрямком та 8 країною, в які перевізник здійснюватиме польоти з львівського летовища. 

      Також Wizz Air літає з аеропорту "Львів" до:

      • Копенгагену;
      • Ланарки;
      • Вільнюсу;

      • 
      • Франкфурт-Лондона (аеропорт Лутон);
      • Катовіце;
      • Вроцлава
      • Братислави;
      • Будапешту.


      Куди літає угорський лоукостер зі Львова / Інфографіка 24 канал

      Розклад

      Польоти здійснюватимуться щосереди та щонеділі зі Львова, а також щопонеділка та щоп'ятниці з Харкова. До слова, для аеропорту "Харків" це стане 8 напрямом та 4 країною, в які літає авіакомпанія.

      Wizz Air літає з аеропорту "Харків" до:

      • Відня;
      • Німеччини;
      • Дортмунда;
      • Вроцлава;
      • Гданська;
      • Кракова;
      • Катовіце;
      • Будапешта.

      Більше про те, куди піти у Будапешті – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Що відомо про Wizz Air?Wizz Air – це найбільший лоукост-перевізник в Угорщині. Авіакомпанія здійснює пасажирські перевезення переважно до країн Європи, а також – у Марокко, Ізраїль, ОАЕ та Казахстан. Загалом компанія обслуговує приблизно 450 маршрутів та з'єднує 129 напрямків у 38 країнах світу.

      Дочірня компанія WizzAir Ukraine почала роботу в Україні у 2008 році, проте згодом була ліквідована. Натомість від січня 2016 року рейси здійснює напряму головна компанія Wizz Air.

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      Теги: Новини України Новини Львова Новини Харкова Угорщина авіація Wizz Air Ціни
      Джерело: 24 канал
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