Wizz Air запускає новий рейс зі Львова та Харкова до Європи: ціни та дати

Угорська лоукост-авіакомпанія запустила черговий рейс з аеропорту Львова та Харкова до столиці Угорщини – Будапешту. Перший рейс відбудеться 1 червня 2020 року, однак квитки можна купити вже зараз.

Ціни

Ціни на квитки за напрямком Львів – Будапешт стартують від 289 гривень для учасників WIZZ Discount Club. Тоді як мінімальна ціна за квиток Харків – Будапешт складає 475 гривні з людини.

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До слова, Будапешт стане вже 12 напрямком та 8 країною, в які перевізник здійснюватиме польоти з львівського летовища.

Також Wizz Air літає з аеропорту "Львів" до:

• Копенгагену;

• Ланарки;

• Вільнюсу;

• Берліну (аеропорт Шенефельд);

• Дортмунда;

• Франкфурта (аеропорт Франкфурт- Хан);

• Лондона (аеропорт Лутон);

• Гданську;

• Катовіце;

• Вроцлава

• Братислави;

• Будапешту.



Куди літає угорський лоукостер зі Львова / Інфографіка 24 канал

Розклад

Польоти здійснюватимуться щосереди та щонеділі зі Львова, а також щопонеділка та щоп'ятниці з Харкова. До слова, для аеропорту "Харків" це стане 8 напрямом та 4 країною, в які літає авіакомпанія.

Wizz Air літає з аеропорту "Харків" до:

• Відня;

• Німеччини;

• Дортмунда;

• Вроцлава;

• Гданська;

• Кракова;

• Катовіце;

• Будапешта.

Більше про те, куди піти у Будапешті – читайте у матеріалі 24 каналу.

Що відомо про Wizz Air?Wizz Air – це найбільший лоукост-перевізник в Угорщині. Авіакомпанія здійснює пасажирські перевезення переважно до країн Європи, а також – у Марокко, Ізраїль, ОАЕ та Казахстан. Загалом компанія обслуговує приблизно 450 маршрутів та з'єднує 129 напрямків у 38 країнах світу.



Дочірня компанія WizzAir Ukraine почала роботу в Україні у 2008 році, проте згодом була ліквідована. Натомість від січня 2016 року рейси здійснює напряму головна компанія Wizz Air.



