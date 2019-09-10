Wizz Air запускає новий рейс зі Львова та Харкова до Європи: ціни та дати
Угорська лоукост-авіакомпанія запустила черговий рейс з аеропорту Львова та Харкова до столиці Угорщини – Будапешту. Перший рейс відбудеться 1 червня 2020 року, однак квитки можна купити вже зараз.
Ціни
Ціни на квитки за напрямком Львів – Будапешт стартують від 289 гривень для учасників WIZZ Discount Club. Тоді як мінімальна ціна за квиток Харків – Будапешт складає 475 гривні з людини.
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До слова, Будапешт стане вже 12 напрямком та 8 країною, в які перевізник здійснюватиме польоти з львівського летовища.
Також Wizz Air літає з аеропорту "Львів" до:
• Копенгагену;
• Ланарки;
• Вільнюсу;
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• Франкфурт-Лондона (аеропорт Лутон);
• Катовіце;
• Вроцлава
• Братислави;
• Будапешту.
Куди літає угорський лоукостер зі Львова / Інфографіка 24 канал
Розклад
Польоти здійснюватимуться щосереди та щонеділі зі Львова, а також щопонеділка та щоп'ятниці з Харкова. До слова, для аеропорту "Харків" це стане 8 напрямом та 4 країною, в які літає авіакомпанія.
Wizz Air літає з аеропорту "Харків" до:
• Відня;
• Німеччини;
• Дортмунда;
• Вроцлава;
• Гданська;
• Кракова;
• Катовіце;
• Будапешта.
Більше про те, куди піти у Будапешті – читайте у матеріалі 24 каналу.
Що відомо про Wizz Air?Wizz Air – це найбільший лоукост-перевізник в Угорщині. Авіакомпанія здійснює пасажирські перевезення переважно до країн Європи, а також – у Марокко, Ізраїль, ОАЕ та Казахстан. Загалом компанія обслуговує приблизно 450 маршрутів та з'єднує 129 напрямків у 38 країнах світу.
Дочірня компанія WizzAir Ukraine почала роботу в Україні у 2008 році, проте згодом була ліквідована. Натомість від січня 2016 року рейси здійснює напряму головна компанія Wizz Air.