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      Wizz Air запустить рейси з Кракова до двох українських міст

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      Wizz Air запустить рейси з Кракова до двох українських міст
      Wizz Air запустить рейси з Кракова до двох українських міст / Scandinav.net

      Угорський лоукост-авіаперевізник Wizz Air запустить рейси з Кракова до Києва та до Харкова. Перельоти з Польщі до цих двох українських міст стартують у 2019 році.

      Про це компанія повідомила на своєму офіційному сайті.

      "Два нових літаки Airbus A321 підтримуватимуть роботу 12-и нових маршрутів з Кракова у Лондон, Київ, Барі, Катанія, Ларнаки, Ніццу, Турку, Біллунд, Донкастер, Харків, Осло і Кутаїсі", – повідомили у Wizz Air.

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      Так, польоти з Кракова до Києва почнуться з 5 квітня, а до Харкова – з 16 вересня. На обидва рейси розклад доступний до 25 жовтня 2019 року. Ціни на квитки стартують від 609 гривень.

      Рейси Київ - Краків - Київ здійснюватимуться по понеділках, середах, п'ятницях і неділях (час відправлення до Кракова – 18:15, назад – 19:20 за місцевим часом). А рейси Харків - Краків - Харків виконуватимуться по понеділках і п'ятницях (час відправлення у Краків – 17:45, назад – 14:05 за місцевим часом).

      До слова, українська лоукост-авіакомпанія SkyUp запустила продажі квитків на внутрішні рейси за ціною від 500 гривень в одну сторону.

      Теги: Новини України Новини Києва Транспорт авіація Wizz Air Новини Польщі Подорожі Новини Харкова
      Джерело: 24 канал
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