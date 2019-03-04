Wizz Air запустив декілька нових рейсів з України

Бюджетний лоу-кост авіаперевізник Wizz Air запустив нові рейси з України до Німеччини, Данії та Латвії.

Відтепер авіаперевізник літатиме до Бремена, Біллунна і Риги, а також зі Львова до Копенгагена, повідомили у прес-службі Wizz air.

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Перший рейс в Бремен Wizz Air виконала 1 березня. Рейси будуть виконуватися по понеділках і п'ятницях.

2 березня компанія запустила перельоти по ще двох напрямах з Києва – в Ригу і Біллунн. Авіарейси Київ-Рига будуть виконуватися по вівторках, четвергах і суботах.

Угорський лоукостер також почав літати в данське місто Біллунн. Місто відоме тим, тут розташований дитячий парк розваг Legoland. Рейси будуть виконуватися у вівторок і четвер.

Зі Львова до Копенгаген Wizz Air почав виконувати рейси у неділю, літатиме двічі на тиждень у середу та неділю.

Ціни на квитки стартують від 29,99 євро.

Також цього місяця авіакомпанія розмістить четвертий літак Airbus A320 на київській базі, що становить інвестицію понад 400 мільйонів доларів в Україну.

У прес-службі додали, що постійне інвестування компанії в Україну та розширення місцевої бази в 2019 році сприятиме створенню нових робочих місць в авіакомпанії зі збільшенням їх кількості до 140, а також розвитку економіки країни, підтримуючи понад однієї тисячі робочих місць в українській авіації і туризмі.

Загалом Wizz Air сполучає Київ із 25 європейськими напрямками, Львів – із 10. Наразі авіакомпанія пропонує 44 маршрути до 13 країн із трьох українських аеропортів – Києва, Львова і Харкова.

Зазначимо, також авіакомпанія оголосила про відкриття рейсів з Києва в Грецію. Лоукостер буде літати в Салоніки та Афіни. Рейс Київ-Салоніки стартує 20 травня і буде виконуватися по понеділках і п'ятницях. Літаки авіакомпаніїї з Києва в Афіни почнуть літати уже 21 травня, перельоти здійснюватимуться по вівторках і суботах.

Чим відомий Wizz Air?Wizz Air – це найбільший лоукост перевізник в Угорщині. Авіакомпанія здійснює пасажирські перевезення переважно до країн Європи, а також у Марокко, Ізраїль, ОАЕ та Казахстан. Загалом компанія обслуговує 450 маршрутів та з'єднує 129 напрямків у 38 країнах світу. У флоті авіакомпанії є 104 літаки Airbus A320 та А321.