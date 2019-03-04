18:36
4 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПОМЕР КІТ ФЛІНТ – THE PRODIGY ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кисельов йде на корм рибам. Московські попи міняють професію
      Вєсті Кремля
      20:03, 2 березня
      Вєсті. UA. Жир: Як Порошенко реагує на скандали. Король політичної драми
      Вєсті.UA
      18:46, 2 березня
      Фармацевтична мафія: хто та як наживається на ліках для онкохворих
      ЦРУ
      09:00, 1 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як торгували в Союзі зі світом
      Згадати все
      00:26, 2 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПОМЕР КІТ ФЛІНТ – THE PRODIGY ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД

      Wizz Air запустив декілька нових рейсів з України

      650 Читать новость на русском
      Wizz Air запустив нові рейси з України
      Wizz Air запустив нові рейси з України / Фото з відкритих джерел

      Бюджетний лоу-кост авіаперевізник Wizz Air запустив нові рейси з України до Німеччини, Данії та Латвії.

      Відтепер авіаперевізник літатиме до Бремена, Біллунна і Риги, а також зі Львова до Копенгагена, повідомили у прес-службі Wizz air.

      Читайте також: Ryanair і Wizzair оштрафовані на мільйони євро за їхні правила щодо багажу

      Перший рейс в Бремен Wizz Air виконала 1 березня. Рейси будуть виконуватися по понеділках і п'ятницях.

      2 березня компанія запустила перельоти по ще двох напрямах з Києва – в Ригу і Біллунн. Авіарейси Київ-Рига будуть виконуватися по вівторках, четвергах і суботах.

      Угорський лоукостер також почав літати в данське місто Біллунн. Місто відоме тим, тут розташований дитячий парк розваг Legoland. Рейси будуть виконуватися у вівторок і четвер.

      Зі Львова до Копенгаген Wizz Air почав виконувати рейси у неділю, літатиме двічі на тиждень у середу та неділю.

      Ціни на квитки стартують від 29,99 євро.

      Також цього місяця авіакомпанія розмістить четвертий літак Airbus A320 на київській базі, що становить інвестицію понад 400 мільйонів доларів в Україну.

      У прес-службі додали, що постійне інвестування компанії в Україну та розширення місцевої бази в 2019 році сприятиме створенню нових робочих місць в авіакомпанії зі збільшенням їх кількості до 140, а також розвитку економіки країни, підтримуючи понад однієї тисячі робочих місць в українській авіації і туризмі.

      Загалом Wizz Air сполучає Київ із 25 європейськими напрямками, Львів – із 10. Наразі авіакомпанія пропонує 44 маршрути до 13 країн із трьох українських аеропортів – Києва, Львова і Харкова.

      Зазначимо, також авіакомпанія оголосила про відкриття рейсів з Києва в Грецію. Лоукостер буде літати в Салоніки та Афіни. Рейс Київ-Салоніки стартує 20 травня і буде виконуватися по понеділках і п'ятницях. Літаки авіакомпаніїї з Києва в Афіни почнуть літати уже 21 травня, перельоти здійснюватимуться по вівторках і суботах.

      Чим відомий Wizz Air?Wizz Air – це найбільший лоукост перевізник в Угорщині. Авіакомпанія здійснює пасажирські перевезення переважно до країн Європи, а також у Марокко, Ізраїль, ОАЕ та Казахстан. Загалом компанія обслуговує 450 маршрутів та з'єднує 129 напрямків у 38 країнах світу. У флоті авіакомпанії є 104 літаки Airbus A320 та А321.

      blog_ava
      8 березня: яка справжня історія цього свята – Клара Цеткін, євреї та повії
      сьогодні
      27834
      Теги: Новини України Новини Києва авіація Wizz Air Данія Латвія Подорожі Новини Львова
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нерухомість Валентина Наливайченка: що відомо про власність кандидата в президенти
      сьогодні , 18:31 Нерухомість Валентина Наливайченка: що відомо про власність кандидата в президенти
      47
      Єдиний кандидат від демократичних сил: що зміниться і які шанси в Гриценка
      сьогодні , 18:01 Єдиний кандидат від демократичних сил: що зміниться і які шанси в Гриценка
      Інна Жолобович 558
      Як освіжити квартиру без капітального ремонту
      сьогодні , 10:00 Як освіжити квартиру без капітального ремонту
      1141
      Що не так з терористкою Світланою Дрюк, яка перейшла на бік України
      сьогодні , 17:00 Що не так з терористкою Світланою Дрюк, яка перейшла на бік України
      Олексій Чибісов 2300
      Війна в Україні не відчутна, більше помітно економічну кризу та бідність, – екс-футболіст УПЛ
      сьогодні , 16:45 Війна в Україні не відчутна, більше помітно економічну кризу та бідність, – екс-футболіст УПЛ
      400
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук