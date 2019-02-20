Wizz Air збільшує кількість рейсів до аеропорту "Львів" по 10 напрямках

Бюджетна угорська авіакомпанія Wizz Air суттєво збільшує кількість рейсів у чотирьох популярних напрямках. Загалом перевізник виконуватиме по 30 рейсів на тиждень з та до Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького.

Про це повідомила прес-служба аеропорту на своїй сторінці у Facebook.

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Кількість рейсів збільшать у таких напрямках:

Угорський лоукост збільшить кількість рейсів до Братислави, Гданську, Берліна, Катовіце, Вроцлава, Дортмунда, Копенгагена, Вільнюса, Франкфурта й Лондона.

Кількість рейсів Wizz Air зі Львова

До слова, угорський лоукост-перевізник Wizz Air відновив свою роботу у Міжнародному аеропорту "Львів" у середині 2017 року, відкривши рейси у Вроцлав та Берлін.

Що відомо про Wizz Air?Wizz Air – це найбільший лоукост перевізник в Угорщині. Авіакомпанія здійснює пасажирські перевезення переважно до країн Європи, а також у Марокко, Ізраїль, ОАЕ та Казахстан. Загалом компанія обслуговує 450 маршрутів та з'єднує 129 напрямків у 38 країнах світу. У флоті авіакомпанії є 104 літаки Airbus A320 та А321.

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