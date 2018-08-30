13:24
30 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 12°C
  • п'ятниця
    26°C 13°C
  • субота
    28°C 15°C
  • неділя
    31°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Політичні ігри Путіна. Екстремістські заяви Соловйова
Вєсті Кремля
21:01, 29 серпня
Вєсті.UA. Азаров– експерт з української мови. Російський Львів у снах Царьова
Вєсті.UA
19:46, 29 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Wizz Air може запустити авіарейси до Херсона

84 Читать новость на русском
WizzAir може запустити авіарейси до Херсона
WizzAir може запустити авіарейси до Херсона / https://tripmydream.com/

Угорська лоу-кост авіакомпанія Wizz Air розглядає можливість розпочати польоти у херсонський аеропорт. Проте наразі невідомі можливі терміни старту авіарейсів.

Про це 30 серпня на прес-конференції в Києві повідомив виконавчий віце-президент і помічник генерального директора Wizz Air Стівен Джонс, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Wizz Air запускає 5 нових маршрутів з України: квитки від 759 грн

"У нас була дуже цікава і продуктивна зустріч з представниками херсонського аеропорту. Ми працюємо над цим питанням, я розглядаю можливість. Але якщо я не помиляюся, дуже важливою є можливість смуги в Херсоні приймати наші літаки. Це відмінний регіон", - сказав представник Wizz Air.

Він також зазначив, що був приємно здивований професіоналізмом команди аеропорту та висловив сподівання на співпрацю в майбутньому.

До слова, з 28 жовтня авіакомпанія Turkish Airlines планує збільшити частоту польотів сполученням Львів-Стамбул з 7 до 10 рейсів на тиждень.

Теги: Новини України авіація Wizz Air Водний транспорт Новини Херсона Подорожі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що подивитися у вересні: найкращі прем'єри фільмів
сьогодні, 13:00 Що подивитися у вересні: найкращі прем'єри фільмів
Уляна Корицька
Результаты изменения системы образования в Сингапуре, а ведь эта страна размером с Киев
сьогодні, 12:02 Результаты изменения системы образования в Сингапуре, а ведь эта страна размером с Киев
Володимир Співаковський
В Україні заборонили вакцину від небезпечної хвороби
сьогодні, 12:19 В Україні заборонили вакцину від небезпечної хвороби
Суїцидальна гра "Момо" в Україні: жертвою став хлопець із Дніпропетровщини 18+
сьогодні, 11:47 Суїцидальна гра "Момо" в Україні: жертвою став хлопець із Дніпропетровщини 18+
Торговая война между США и Китаем: сводка с фронта
сьогодні, 08:42 Торговая война между США и Китаем: сводка с фронта
Тимур Чмерук
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Агітація в стилі фентезі, або "Гра престолів" напередодні виборів
 18 жовтня 2015 , 14:47 1
Головним сепаратистом в збірній України був Воронін, тепер – Ракицький, – Мірошниченко
 25 липня 2016 , 15:55
Як дружина зірки "Реала" вистрибнула з 4-го поверху
 13 жовтня 2016 , 21:48
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук