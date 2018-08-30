Wizz Air може запустити авіарейси до Херсона

Угорська лоу-кост авіакомпанія Wizz Air розглядає можливість розпочати польоти у херсонський аеропорт. Проте наразі невідомі можливі терміни старту авіарейсів.

Про це 30 серпня на прес-конференції в Києві повідомив виконавчий віце-президент і помічник генерального директора Wizz Air Стівен Джонс, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"У нас була дуже цікава і продуктивна зустріч з представниками херсонського аеропорту. Ми працюємо над цим питанням, я розглядаю можливість. Але якщо я не помиляюся, дуже важливою є можливість смуги в Херсоні приймати наші літаки. Це відмінний регіон", - сказав представник Wizz Air.

Він також зазначив, що був приємно здивований професіоналізмом команди аеропорту та висловив сподівання на співпрацю в майбутньому.

До слова, з 28 жовтня авіакомпанія Turkish Airlines планує збільшити частоту польотів сполученням Львів-Стамбул з 7 до 10 рейсів на тиждень.