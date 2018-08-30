WizzAir запускає 5 нових маршрутів з України: квитки від 759 грн
Угорська лоукост-авіакомпанія WizzAir оголосила про запуск 5-ти нових маршрутів з Києва та Львова у Латвію, Данію та Німеччину. Ціни на квитки в один бік стартують від 759 грн.
Про це представники авіакомпанії повідомили на прес-конференції у Києві.
Нові маршрути вдалося запустити завдяки 4 літаку WizzAir у Києві.
Нові рейси WizzAir з України: список
- Київ – Рига, Латвія (рейси по суботах, старт – 2 березня 2019 року) – 759 грн.
- Київ – Бремен, Німеччина ( рейси по понеділках і п'ятницях, старт – 1 березня 2019 року) – 759 грн.
- Київ – Біллунн, Данія (рейси по вівторках і суботах, старт – 2 березня 2019 року) – 759 грн.
- Львів – Копенгаген, Данія ( рейси по середах і неділях, старт – 3 березня 2019 року) – 759 грн.
- Львів – Франкфурт-Хан, Німеччина (рейси по понеділках і п'ятницях, старт – 14 гркудня 2018 року) – 759 грн.
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Джерело: 24 канал
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