WizzAir запускає 5 нових маршрутів з України: квитки від 759 грн

Угорська лоукост-авіакомпанія WizzAir оголосила про запуск 5-ти нових маршрутів з Києва та Львова у Латвію, Данію та Німеччину. Ціни на квитки в один бік стартують від 759 грн.

Про це представники авіакомпанії повідомили на прес-конференції у Києві. Нові маршрути вдалося запустити завдяки 4 літаку WizzAir у Києві. Нові рейси WizzAir з України: список Київ – Рига, Латвія (рейси по суботах, старт – 2 березня 2019 року) – 759 грн.

(рейси по суботах, старт – 2 березня 2019 року) – 759 грн. Київ – Бремен, Німеччина ( рейси по понеділках і п'ятницях, старт – 1 березня 2019 року) – 759 грн.

( рейси по понеділках і п'ятницях, старт – 1 березня 2019 року) – 759 грн. Київ – Біллунн, Данія (рейси по вівторках і суботах, старт – 2 березня 2019 року) – 759 грн.

(рейси по вівторках і суботах, старт – 2 березня 2019 року) – 759 грн. Львів – Копенгаген, Данія ( рейси по середах і неділях, старт – 3 березня 2019 року) – 759 грн.

( рейси по середах і неділях, старт – 3 березня 2019 року) – 759 грн. Львів – Франкфурт-Хан, Німеччина (рейси по понеділках і п'ятницях, старт – 14 гркудня 2018 року) – 759 грн. Новина доповнюється