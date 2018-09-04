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WOG успішно реструктуризував кредит у ПУМБ

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WOG
WOG / epravda.com.ua

Група компаній "ВОГ" в рамках запланованої стратегії успішно проводить реструктуризацію кредитів.

На цей раз – строком на 10 років в Першому Українському Міжнародному Банку (ПУМБ), що входить в десятку найбільших банків України.

Реструктуризація зазначеного кредиту, який був узятий ще до кризових подій 2013-2014 рр, дозволить компанії не зупиняючи інвестицій в розвиток, в десятирічний термін погасити всі зобов'язання перед банком.

"У процесі переговорів c банком ми спільно виробили рішення по реструктуризації зобов'язань терміном на 10 років, що повністю відповідає початковим очікуванням. На сьогоднішній день, запропонована банком ставка є ринковою і може бути знижена в майбутньому при поліпшенні інвестиційного клімату в Україні, що безумовно вигідно не тільки нам як компанії, але і безпосередньо банку як кредитору", – підкреслили в прес-службі WOG.

"Банк високо цінує партнерські відносини і готовий спільно з клієнтом шукати рішення врегулювання питань, пов'язаних з обслуговуванням кредитних зобов'язань. Разом з керівництвом Групи компаній "ВОГ" ми виробили механізм реструктуризації заборгованості, що дозволить компанії ефективно розвивати свою діяльність надалі", – підкреслив Костянтин Школяренко, заступник Голови Правління ПУМБ.

За словами прес-служби, найближчим часом компанія планує активно розвивати рітейл-напрямок, а також інвестувати в нові і діючі АЗК.

Нагадаємо, що раніше компанія "ВОГ Кафе", що входить до групи компаній WOG успішно відкрила WOG CAFE в аеропорту "Київ" ім. Ігоря Сікорського (Жуляни). Цієї осені відкриття кафе також очікується в аеропортах "Бориспіль" та "Львів" ім. Данила Галицького.

За 15 років роботи в Україні компанія WOG встигла заробити репутацію лідера не тільки на паливному ринку, але і на ринку харчового рітейлу, представляючи свою продукцію на сотнях АЗК по всій Україні, в 16 швидкісних поїздах "Інтерсіті", а також в мережі міських кав'ярень в Києві та Львові. Кафе реалізують широкий асортимент продукції – від великого кавового меню до лінійки фреш-сендвічів і салатів власного виробництва. У всій мережі діє система контролю якості, що гарантує безпеку харчових продуктів.

Теги: Пальне Інвестиції Банки Фінанси Гроші Кредит Новини АЗК
Джерело: 24 Канал
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