WOG завершив реструктуризацію кредитного портфелю в "Укрексімбанку"

Компанія "ВОГ" успішно реструктуризувала кредитний портфель в Державному експортно-імпортному банку України ("Укрексімбанк") терміном на 15 років

У зв'язку з девальваційними процесами гривні в країні, компанія "ВОГ" взяла участь у програмі Держбанку з реструктуризації позичальника. Це дозволить компанії зберегти стабільні темпи зростання і, разом з тим, активно погашати кредитні зобов'язання перед банком.

"Ми взяли кілька різновалютних кредитів у 2008-2013 роках для активної експансії на ринку НП і розвитку паливного рітейлу. Після тривалої роботи над реструктуризацією цього портфеля, нам вдалося виробити такий графік його погашення, який влаштовує обидві сторони. А саме – дозволить гасити кредит і продовжувати розвиток компанії", – підкреслили в прес-службі групи компаній "ВОГ".

"ВОГ" продовжить активний розвиток рітейл-напрямку, в тому числі у великих транспортних вузлах країни, а також продовжить інвестувати у відкриття нових АЗК по всій Україні.

Нагадаємо, що раніше компанія "ВОГ Кафе", що входить в групу компаній WOG успішно відкрила WOG CAFE в аеропорту "Київ" ім. Ігоря Сікорського (Жуляни). Цієї осені відкриття кафе також очікується в аеропортах "Бориспіль" і "Львів" ім. Данила Галицького.