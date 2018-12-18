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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      World Steel Dynamics вкладає у розвиток експертизи українського ГМК

      43 Читать новость на русском
      Філіп Енглін
      Філіп Енглін / "ГМК-Центр"

      Консалтингово-аналітична компанія у металургійній галузі World Steel Dynamics спільно з "ГМК-Центром" розвиває інформаційний сервіс для металургійного сектору України та Східної Європи.

      Про це заявив CEO World Steel Dynamics Філіп Енглін на презентації дослідження "Металургія: глобальні тренди та виклики для України", повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на прес-службу "ГМК Центру".

      "Ми хочемо зробити свій внесок у розвиток галузі інформаційних сервісів для металургійного ринку. Ми готові ділитися своїм досвідом і інтелектуальними напрацюваннями. Об'єднавши зусилля з "ГМК-Центром", ми створимо нову інформаційну платформу з якісної аналітичної інформацією", – зазначив Енглін.

      За його словами, Україна, Росія, Західна та Східна Європа – це дуже важливі регіони для світової сталеливарної індустрії. Тут зосереджено значну виробничу базу та впливові гравці.

      "World Steel Dynamics дуже раді партнерству з "ГМК-Центром". Для нас це можливість отримати уявлення про динаміку металургійної галузы у цьому регіоні", – резюмував Енглін.

      Директор "ГМК-Центру" Станіслав Зінченко подякував CEO World Steel Dynamics за підтримку у розвитку нового аналітичного центру: за технології, стандарти та експертизу, які напрацьовувалися десятиліттями.

      20 листопада інформаційно-аналітичний центр "ГМК-Центр" запустив однойменний медіапортал, який висвітлює актуальні події та ключові виклики металургії та промисловості в Україні та світі.

      14 грудня "ГМК-Центр" представив результати свого дослідження "Металургія: глобальні тренди та виклики для України". Це перша із серії галузевих зустрічей, які організував центр.

      Тренди у світовій металургії та виклики для українського ГМК обговорювали ключові спікери, серед яких: президент ВП "Укрметалургпром" Олександр Каленков, голова комітету Верховної ради з промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк, народний депутат Володимир Гусак, віце-президент групи DCH Олександра Ярославського Олена Дерев'янко, голова Профспілки гірників Михайло Волинець, керівник Центру політичного аналізу Володимир Головко, заступник директора департаменту стратегічного розвитку та планування "Укрзалізниці" Олександр Карначев, координатор логістичного комітету Європейської бізнес-асоціації Ярина Скороход, генеральний директор "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко, директор ДП "Укрпромзовнішекспертиза" Володимир Власюк.

      Теги: Новини України металургія
      Джерело: 24 Канал
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