ЗСУ стримали російських загарбників, які мали намір захопити Україну. І протягом кількох місяців вони мужньо відкинули окупантів.

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WP оцінив перспективи контрнаступу ЗСУ

У виданні The Washington Post зазначили, що більша частина успіху ЗСУ була досягнута ще до того, як США та їхні союзники передали велику кількість зброї та боєприпасів Україні.

Майбутній контрнаступ стане показником не лише рішучості та вміння України, які вона вже багато разів довела, але й того, наскільки ефективно вона може продовжувати використовувати деякі з найсучасніших озброєнь Заходу,

– вважають експерти.

Попри те, що потоки західної техніки в Україну були вражаючими, вони також були "надто повільними". Однак це не означає, що наступ України приречений. Це означає, що Вашингтон і його європейські союзники не зовсім погодили свою відверту риторичну підтримку України необмеженим постачанням зброї, яка потрібна українським солдатам.

"Україні дуже допомогли західні положення. Неважливим для майбутніх бойових дій буде те, як все могло б піти інакше, або краще, якби Захід передав більше", – зазначили у WP.

Аналітики розповіли, що майбутній контрнаступ України має на меті повернути якомога більшу частину території. Враховуючи притаманні переваги Росії – особливо розмір її сил і необмежену промислову мобілізацію на підтримку війни – Україні слід віддати належне за повернення будь-якої території.

Але це малоймовірно. Які б перешкоди, невдачі, розвороти та розчарування, яких Україна могла зазнати, не повинні призводити до передчасних висновків, що її контрнаступ провалився. Насправді Україна за допомогою Заходу вже здобула величезну стратегічну перемогу, протистоявши невиправданій, кривавій агресії Путіна та показавши російську армію як погано навчену, погано мотивовану, погано дисципліновану та невміло керовану силу,

– додали у WP.

Таким чином, боротьба за подальший відступ російських військ триває. Боротьба України – це боротьба вільного світу – за основне право будь-якої країни обирати свою долю як частини сім’ї демократичних, плюралістичних і толерантних націй.

Зеленський пообіцяв росіянам "неприємний сюрприз" під час контрнаступу

Президент Володимир Зеленський попросив не очікувати деокупації всієї України під час майбутнього контрнаступу ЗСУ. Проте він анонсував для окупантів "неприємний сюрприз".

Зеленський наголосив, що підхід буде простим і що українські захисники зроблять усе, щоб змусити російських загарбників втекти.