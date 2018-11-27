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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      WTA представила яскравий ролик про шлях Світоліної до перемоги на Підсумковому турнірі

      155 Читать новость на русском
      Еліна Світоліна
      Еліна Світоліна

      Жіноча тенісна асоціація (WTA) представила яскравий ролик про перемогу четвертої ракетки світу Еліни Світоліної на Підсумковому турнірі в Сінгапурі.

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      За всі змагання українка не програла жодного матчу. У груповому раунді Світоліна перемогла Каролін Возняцкі з Данії, а також двох чешок Кароліна Плішкова і Петру Квітову. У півфіналі ж Еліна вибила з боротьби Кікі Бертенс з Нідерландів і виявилася сильнішою американки Слоун Стівенс у вирішальному поєдинку.

      Нагадаємо, що за перемогу у турнірі Світоліна отримала 2,36 мільйона доларів. Окрім того, вона отримала 1500 залікових очок. Варто зазначити, що це найбільша сума призовий, які українка виграла у цьому сезоні.

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      Теги: Спорт Еліна Світоліна Теніс
      Джерело: 24 Канал
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