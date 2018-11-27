WTA представила яскравий ролик про шлях Світоліної до перемоги на Підсумковому турнірі

Жіноча тенісна асоціація (WTA) представила яскравий ролик про перемогу четвертої ракетки світу Еліни Світоліної на Підсумковому турнірі в Сінгапурі.

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За всі змагання українка не програла жодного матчу. У груповому раунді Світоліна перемогла Каролін Возняцкі з Данії, а також двох чешок Кароліна Плішкова і Петру Квітову. У півфіналі ж Еліна вибила з боротьби Кікі Бертенс з Нідерландів і виявилася сильнішою американки Слоун Стівенс у вирішальному поєдинку.

Нагадаємо, що за перемогу у турнірі Світоліна отримала 2,36 мільйона доларів. Окрім того, вона отримала 1500 залікових очок. Варто зазначити, що це найбільша сума призовий, які українка виграла у цьому сезоні.

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