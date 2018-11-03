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      Х-фактор 9 сезон 10 випуск: чим здивували учасники на останньому кастингу

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      Х-фактор 9 сезон 10 випуск:
      Х-фактор 9 сезон 10 випуск: / 24 канал

      3 листопада у Києві пройшов додатковий кастинг 9 сезону грандіозного співочого шоу "Х-фактор". Це останній кастинг цього сезону "Х-фактора" – шоу, що вражає глядачів та суддів шоу вже декілька років. Хто потрапить до співочого шоу на останньому кастингу – дивіться нижче.

      1 вересня в Україні стартував 9 сезон "Х-фактору". Як і в минулому сезоні, зірковими суддями проекту стали співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, секс-символ українського шоу-бізнесу співак Олег Винник, музикант та співак Дмитро Шуров, більш відомий як Pianoбой, та талановитий композитор і співак Андрій Данилко.

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      Згідно з анонсом, шоу відзначиться кількома змінами. Так, на проект прийдуть відомі зірки 1990-их та 2000-их. Окрім цього, автори проекту покажуть закулісне життя учасників "Х-фактор" в стилі реаліті-шоу. Відтак, люди зможуть зазирнути за лаштунки популярного шоу та побачити, як відбувається підготування до виступу.

      Десятий додатковий кастинг "Х-фактора" провели 3 листопада в Києві. Талановиті вокалісти вразили зіркових суддів шоу, відтак чимало українців пройшли до наступного етапу проекту.

      Першим на сцену грандіозного шоу "Х-фактор" вийшов запальний гурт "De Kuba". Хлопці та дівчата виконала веселу музичну композицію з різних пісень. Судді були задоволені їхнім виступом та сказали три "так", лише Дмитро Шуров сказав своє "ні". В результаті гурт пройшов до наступного туру.

      Х-фактор 9 сезон 10 випуск дивитись онлайн: виступ гурту "De Kuba"

      Після цього виступила чарівна Валентина Скорнякова. Жінка душевно виконала пісню Миколи Мозгового – "Минає день". Вражені її голосом судді безперечно віддали дівчині чотири "так". Валентина пройшла до тренувального табору.

      Х-фактор 9 сезон 10 випуск дивитись онлайн: виступ Валентини Скорнякова

      Далі вирішив підкорити суддів колектив "Zerno" з Житомира. Вони виконали енергійну авторську пісню "Острів". Проте думки суддів щодо їх виступу розділилися: Олег Винник, Андрій Данилко та Дмитро Шуров сказали "так", а Настя Каменських віддала їм "ні". Гурт пройшов до наступного етапу.

      Х-фактор 9 сезон 10 випуск дивитись онлайн: виступ гурту "Zerno"

      Наступною прийшла неймовірна дівчина Яна, що виступає під псевдонімом Jerry Heil. Вона оригінально виконала кавер-музичну композицію з різних пісень, зокрема і Олега Винника – "Вовчиця". Судді були приємно вражені її унікальним голосом та виконанням. Тому у висновку учасниця отримала чотири "так" від членів журі та пройшла далі.

      Х-фактор 9 сезон 10 випуск дивитись онлайн: виступ Jerry Heil

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      Пізніше на сцену виступили харизматичні дівчата Катерина та Анастасія з Черкас. Дівчата з гурту "Хабібі" заспівали пісню Світлани Лободи – "Облака". Суддів не вразив їхній виступ, тому вони сказали чотири "ні".

      Х-фактор 9 сезон 10 випуск дивитись онлайн: виступ гурту "Хабібі"

      Шостим на грандіозне співоче шоу прийшов неординарний 20-річний Максим Свіренко. Він заграв на фортепіано та заспівав пісню Michael Bublе – "Feeling Good". Проте судді попросили його заспівати пісню без музичного супроводу. Заворожені другою піснею члени журі сказали чотири "так", відповідно Максим пройшов далі.

      Х-фактор 9 сезон 10 випуск дивитись онлайн: виступ Максима Свіренка

      Наступними вийшли ексцентричний сімейний гурт "Gypsy Voice" з румунським корінням, що живуть у Вінниці. Чоловіки виконали жваву авторську пісню. Суддям сподобався їхній виступ, тому Настя Каменських, Олег Винник та Дмитро Шуров сказали "так", а Андрій Данилко віддав своє "ні".

      Х-фактор 9 сезон 10 випуск дивитись онлайн: виступ "Gypsy Voice"

      Після цього на сцену вийшла мила Анжеліка Космачева з Маріуполя, що пережила страшну хворобу – рак. Вона щиро виконала пісню Lara Fabian – "Je suis malade". Глядачі аплодували стоячи, проте судді віддали жінці лише два "так", а Андрій Данилко та Настя Каменських сказали "ні".

      Х-фактор 9 сезон 10 випуск дивитись онлайн: виступ Анжеліки Космачевої

      Далі виступив милий Артем Пльондер. Хлопець чуттєво заспівав пісню Сергій Бабкіна – "Пробач". Суддям сподобався виступ хлопця, проте вони сказали, що їм не вистачало емоцій. Та все ж, в результаті Артем отримав від суддів чотири "так" та пройшов до тренувального табору.

      Х-фактор 9 сезон 10 випуск дивитись онлайн: виступ Артема Пльондера

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      Десятим вразити суддів вирішив епатажний Сергій Щерба. Чоловік емоційно виконав пісню Світлани Лободи – "Твої очі". Судді були здивовані його виступом, тому Настя Каменських, Андрій Данилко та Олег Винник сказали йому "так", а Дмитро Шуров віддав своє "ні".

      Х-фактор 9 сезон 10 випуск дивитись онлайн: виступ Сергія Щерби

      Після цього на сцену вийшов поважний Олександр Захаров, який працює вчителем у вінницькій школі. Чоловік душевно виконав пісню гурту "Океан Ельзи" – "Мить". Члени журі були вражені його виконанням та сказали чоловікові чотири "так", тому він пройшов далі.

      Х-фактор 9 сезон 10 випуск дивитись онлайн: виступ Олександра Захарова

      Наступним виступив неймовірний гурт "Action". Хлопці енергійно заспівали авторську пісню з назвою "Аction". Захоплені їхнім виступом судді сказали три "так", лише Дмитро Шуров сказав "ні". Гурт пройшов до тренувального табору.

      Х-фактор 9 сезон 10 випуск дивитись онлайн: виступ гурту "Action"

      Потім на шоу "Х-фактор" прийшов Роман Коржов. Чоловік щиро заспівав пісню Кріса Кельми – "Замыкая круг". Члени журі розкритикували його виступ та сказали три "ні", лише Настя Каменських віддала своє "так". Чоловік не пройшов далі.

      Х-фактор 9 сезон 10 випуск дивитись онлайн: виступ Романа Коржова

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      Чотирнадцятим вийшов на сцену вже відомий всім EL Кравчук. Артист незвично виконав авторську пісню "Доля". Глядачі аплодували стоячи, а члени журі позитивно оцінили його виступ: всі сказали "так", тому чоловік пройшов до наступного туру.

      Х-фактор 9 сезон 10 випуск дивитись онлайн: виступ EL Кравчук

      Після цього виступила мила 18-річна дівчина Надія Шум-Коженевська, яка співає ще з дитинства. Дівчина заспівала веселу пісню Jill Scott – "Hate On Me". Своїм талантом Надія заполонила серця суддів, проте отримала два "ні" від Насті Каменських та Андрія Данилка, а Дмитро Шуров та Олег Винник сказали "так". Надія не пройшла далі.

      Х-фактор 9 сезон 10 випуск дивитись онлайн: виступ Надії Шум-Коженевської

      Наступним прийшов чарівний виконавець Євген Панков з Полтави. Хлопець зворушливо заспівав пісню Pianoboy – "Перше кохання". Члени журі проголосували неоднозначно – троє судді сказали "так", а Настя Каменських – "ні". Євген пройшов далі.

      Х-фактор 9 сезон 10 випуск дивитись онлайн: виступ Євген Панков

      Останньою вийшла на сцену невпевнена в собі Яна Мілевська, яка мала багато знущань в школі. Дівчина душевно виконала пісню Andra Day – "Rise Up". ЇЇ талант захопив серця суддів, вони віддали їй чотири "так", тому Яна пройшла до тренувального табору.

      Х-фактор 9 сезон 10 випуск дивитись онлайн: виступ Яна Мілевська 

      Х-ФакторЦе музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі конкурсанти обираються шляхом публічних прослуховувань. 1 вересня 2018 року в Україні стартував 9 сезон шоу "Х-фактор".

      Теги: LifeStyle Музика
      Джерело: 24 Канал
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