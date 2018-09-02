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Х-фактор 9 сезон 1 випуск: хто підкорив суддів у перший прем'єрний день кастингу

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Х-фактор 9 сезон 1 випуск: дивитись онлайн
Х-фактор 9 сезон 1 випуск: дивитись онлайн / Фото з вільних джерел

В Україні стартувало розважальне шоу "Х-фактор". Це 9 сезон популярного проекту, який, за словами організаторів, буде досить спекотним та непередбачуваним. Зокрема, після участі Юрка Юрченка на проекті з’являться зірки 90-их та 2000-их і сучасності.

1 вересня на телеканалі "СТБ" стартувало шоу "Х-фактор". Як і в минулому сезоні, зірковими суддями проекту стали співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, секс-символ українського шоу-бізнесу співак Олег Винник, музикант та співак Дмитро Шуров, більш відомий як Pianoбой, та талановитий композитор і співак Андрій Данилко

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Х-фактор 9 сезон 1 випуск дивитись онлайн: представлення суддів (відео):

Згідно з анонсом, шоу відзначиться кількома змінами. Так, на проект прийдуть відомі зірки 1990-их та 2000-их. Окрім цього, автори проекту покажуть закулісне життя учасників "Х-фактор" в стилі реаліті-шоу. Відтак люди зможуть зазирнути за лаштунки популярного шоу та побачити, як відбувається підготування до виступу. 

Перший кастинг до "Х-фактора" провели в Одесі. Талановиті вокалісти вразили зіркових суддів шоу, відтак чимало українців пройшли до наступного етапу проекту.

На сцену "Х-фактора" першими вийшли запальні музиканти гурту "Магна", яких багато хто міг бачити на вулицях міста Одеси, адже ці музиканти вміють здивувати туристів. Тріо утворилось напередодні кастингу, бо один з учасників колективу відмовився брати участь у проекті. Музиканти виконали пісню "Venus" та отримали три "так" від суддів. 

Х-фактор 9 сезон 1 випуск дивитись онлайн: виступ гурту Магна

 

Наступною підкорювала сцену Юлія Гавриленко. Дівчина емоційно виконала пісню "Sweet People" співачки Alyosha та отримала чотири "так". 

Х-фактор 9 сезон 1 випуск дивитись онлайн: виступ Юлії Гавриленко

 

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Роман Фарбота з Кривого Рогу виконав відому пісню "It's my life". Однак пройти в наступний етап шоу він все ж не зміг. 

Х-фактор 9 сезон 1 випуск дивитись онлайн: виступ Романа Фарботи

 

А от Володимир Потапов вирішив виконати пісню "Ніно" одного з суддів проекту – Олега Винника. Однак вибір композиції не повпливав на голосування зіркових суддів, відтак чоловік покинув сцену без перемоги на кастингу.  

Х-фактор 9 сезон 1 випуск дивитись онлайн: виступ Володимира Потапова

 

Спробували свої сили на "Х-фактор" і Олена Матюшенко. Жінка вже вдома за участю у шоу "Україна має талант". Тоді вона майстерно пародіювала голос Алли Пугачової, а тепер показала свої справжні вокальні дані та пройшла у наступний етап проекту. 

Х-фактор 9 сезон 1 випуск дивитись онлайн: виступ Олени Матюшенко

 

Всі, окрім Дмитра Шурова, були в захопленні від виконання пісні "Titanium" Катериною Димитровою. Дівчина пройшла кастинг та ще з'явиться у шоу "Х-фактор". 

Х-фактор 9 сезон 1 випуск дивитись онлайн: виступ Катерини Димитрової

 

Підкорювати сцену "Х-фактора" прийшов одесит Віталій Лисун, який виконав пісню "Strong Enough". Та от підкорити вокалом суддів проекту йому не вдалось. 

Х-фактор 9 сезон 1 випуск дивитись онлайн: виступ Віталія Лисуна

 

Олексій Дерибас виконав своєю авторську пісню "Море", яка сподобалась усім зірковим суддям шоу "Х-фактор". 

Х-фактор 9 сезон 1 випуск дивитись онлайн: виступ Олексія Дерибаса

 

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Прийшли на "Х-фактор" і досвідчені учасники. Так, Катерина Бехеу вже була на такому ж шоу в Румунії, тепер же піснею "Love On The Brain" вона завоювала прихильність й українських суддів. 

Х-фактор 9 сезон 1 випуск дивитись онлайн: виступ Катерини Бехеу

 

Вдруге виконали пісню "Ніно" гурт "Duke Time". Цього разу музиканти талановито та оригінально це зробили, відтак із легкістю пройшли в наступний етап шоу. 

Х-фактор 9 сезон 1 випуск дивитись онлайн: виступ Duke Time

 

Не менш ефектно виступила й Ольга Цепкало, яка вийшл ана сцену "Х-фактор" з українською народною піснею "Дворянин". Отримавши схвалення трьох суддів, вона пройшла до наступного етапу шоу. 

Х-фактор 9 сезон 1 випуск дивитись онлайн: виступ Ольги Цепкало

 

Гурт "Одеський Жаргон" підкорили зіркових суддів проекту авторською піснею "Все просто".

Х-фактор 9 сезон 1 випуск дивитись онлайн: виступ гурту "Одеський Жаргон"

 

19-річна співачка Абіе виконала авторську пісню "Про любов", однак надмірно скопіювала манеру співу Насті Каменських. Та це не завадило дівчині пройти до тренувального табору шоу. 

Х-фактор 9 сезон 1 випуск дивитись онлайн: виступ Абіе

 

Чуйну пісню "Historia de un amor" виконав Дмитро Волканов. Спів юнака настільки сподобався суддям, що вні отримав чотири "так". 

Х-фактор 9 сезон 1 випуск дивитись онлайн: виступ Дмитра Волканова

 

Не побоявся виконати пісню Френка Сінатри талановитий вокаліст Леонід Францискевич. Тільки Дмитро Шуров сказав "ні" співаку, та й то, щоб хлопець мав стимул вдосконалювати свою майстерність. 

Х-фактор 9 сезон 1 випуск дивитись онлайн: виступ Леоніда Францискевича

 

Останньою підкорювати одеський кастинг шоу "Х-фактор" вийшла Маргарита Двойненко. Дівчина виконала пісню "Toy" переможниці Євробачення-2018. Виступ Маргарити судді оцінили в чотири "так". 

Х-фактор 9 сезон 1 випуск дивитись онлайн: виступ Маргарити Двойненко

Що таке Х-фактор?
Це музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі конкурсанти обираються шляхом публічних прослуховувань. 1 вересня 2018 року в Україні стартував 9 сезон шоу "Х-фактор". 

Теги: Музика LifeStyle Новини України
Джерело: 24 Канал
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