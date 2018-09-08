Х-фактор 9 сезон 2 випуск: хто розчулив та здивував суддів шоу

В Україні стартувало розважальне шоу "Х-фактор". Це 9 сезон популярного проекту, який, за словами організаторів, буде досить спекотним та непередбачуваним. Зокрема, після участі Юрка Юрченка на проекті з’являться зірки 90-их та 2000-их і сучасності.

1 вересня на телеканалі "СТБ" стартував 9 сезон шоу "Х-фактор". Як і в минулому сезоні, зірковими суддями проекту стали співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, секс-символ українського шоу-бізнесу співак Олег Винник, музикант та співак Дмитро Шуров, більш відомий як Pianoбой, та талановитий композитор і співак Андрій Данилко.

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Згідно з анонсом, шоу відзначиться кількома змінами. Так, на проект прийдуть відомі зірки 1990-их та 2000-их. Окрім цього, автори проекту покажуть закулісне життя учасників "Х-фактор" в стилі реаліті-шоу. Відтак люди зможуть зазирнути за лаштунки популярного шоу та побачити, як відбувається підготування до виступу.

Другий кастинг до "Х-фактора" провели в Києві. Талановиті вокалісти вразили зіркових суддів шоу, відтак чимало українців пройшли до наступного етапу проекту.

Першим на сцену грандіозного шоу "Х-фактор" вийшов Олександр Рябенко з Києва, який запалив зал піснею Павла Зіброва "Українські дівчата". Він отримав чотири "так" та пройшов до наступного туру.

Х-фактор 9 сезон 2 випуск дивитись онлайн: виступ Олександра Рябенка

Другим виступав Олександр Лозовський з піснею "Lonesome Town". Він колись виступав разом із одним із суддів цього шоу Pianoбой, також з гуртом Lama, а зараз співпрацює з Арсеном Мірзояном. Його емоційна пісня вразила суддів, він отримав чотири "так".

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Х-фактор 9 сезон 2 випуск дивитись онлайн: виступ Олександра Лозовського

Третьою вийшла на сцену Вікторія Щєлко з Києва. Вона заспівала пісню Меловіна "Under The Ladde", яка представляла Україну на Євробаченні-2018. Проте, не всі суддям сподобалося це. Андрій Данилко та Дмитро Шуров сказали "ні", а Настя Каменських та Олег Винник – "так".

Х-фактор 9 сезон 2 випуск дивитись онлайн: виступ Вікторії Щєлко

Наступним виступав гурт "Фіолет". Вони вже пробували себе в шоу Х-фактор у 2016 році. Та тоді вони не пройшли. Цього ж разу їх пісня "П’яні мости" допомогла їм пройти далі. Глядачі аплодували стоячи, а судді сказали чотири "так".

Х-фактор 9 сезон 2 випуск дивитись онлайн: виступ гурту "Фіолет"

П'ятою намагалася вразити суддів Юлія Виговська. Дівчина заспівала зворушливу пісню про кохання гурту The Hardkiss "Мелодія". Юлія отримала від суддів три "так", тільки Pianoбой відмовив дівчині.

Х-фактор 9 сезон 2 випуск дивитись онлайн: виступ Юлії Виговської

Далі виступав Ігор Хонін з піснею "На біс". Журі Х-фактору зупинили його виступ, проте всі сказали "так", тому Ігор пройшов до наступного туру.

Х-фактор 9 сезон 2 випуск дивитись онлайн: виступ Ігора Хоніна

Сьомим спробувати себе на кастингу шоу вийшов Тарас Соколюк. Він повністю поринув в музику через нещасливе кохання. Виступив Тарас з піснею Назарія Яремчука "Білі лілеї" та отримав позитивні бали від суддів – чотири "так".

Х-фактор 9 сезон 2 випуск дивитись онлайн: виступ Тараса Соколюка

Наступним виступив екстравагантний співак Євген Кірік, який намагався створити інтимну атмосферу в залі. Щоправда, його пісня "Люби меня, гейша" лише викликала обурення та сміх в залі. Журі проголосували по-різному: "так"сказав Андрій Данилко, решта суддів сказали – "ні".

Х-фактор 9 сезон 2 випуск дивитись онлайн: виступ Євген Кірік

Дев'ятою виступила дівчина Юлія з авторською піснею "Я люблю тебе, Київ". Дівчина була відомою раніше, адже колись виступала під псевдонімом Пильца. Суддів вразив її дивовижний голос і вони сказали чотири "так".

Х-фактор 9 сезон 2 випуск дивитись онлайн: виступ Пильци

Наступними виступали незвичне тріо "Пасть крокодила" з власною рок-піснею. Проте судді попросили заспівати сольну пісню під звичайну гітару. Соліст гурту чудово впорався з завданням, і вони отримали всі "так".

Х-фактор 9 сезон 2 випуск дивитись онлайн: виступ "Пасть крокодила"

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Після них вийшла на сцену Жанна Шегера, яка приїхала з Лондона. Вона дуже хвилювалася і через це судді розкритикували її виступ. Між тим, дівчина отримала два "так", Андрій Данилко відмовив.

Х-фактор 9 сезон 2 випуск дивитись онлайн: виступ Жанни Шегери

Дванадцятими виступив Кльован Роман з веселою піснею "Думаю". Суддям сподобалася подача пісні, тому всі сказали "так", окрім Дмитра Шурова.

Х-фактор 9 сезон 2 випуск дивитись онлайн: виступ Кльована Романа

Наступним вийшов на сцену сентиментальний Армен Арзуманян, який тяжко переживає через розлучення. Він розчулив глядачів піснею "Роман", проте судді вирішили порадитися між собою. В результаті Армен отримав два "так" і два "ні".

Х-фактор 9 сезон 2 випуск дивитись онлайн: виступ Армена Арзуманяна

Після цього виступав позитивний гурт Wabi Sabi, що перекладається з японської як "знаходження веселого в буденному". З піснею Винника "Ніно" у власній обробці вони здивували всіх присутніх. Журі були захоплені та віддали їм чотири "так".

Х-фактор 9 сезон 2 випуск дивитись онлайн: виступ Wabi Sabi

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Останньою вийшла на сцену Катерина Кернога із піснею "Коли я піду". ЇЇ емоційний і яскравий виступ вразив глядачі та суддів шоу, відповідно вона отримала всі "так".

Х-фактор 9 сезон 2 випуск дивитись онлайн: виступ Катерина Кернога

Х-факторЦе музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі конкурсанти обираються шляхом публічних прослуховувань. 1 вересня 2018 року в Україні стартував 9 сезон шоу "Х-фактор".