Х-фактор 8 сезон 17 випуск: Даша Ступак залишила проект

Українське шоу "Х-фактор" 8 сезон вже завершило пошуки унікальних голосів країни. 23 грудня на каналі СТБ відбувся сьомий прямий ефір. У 17 випуску шоу залишила Даша Ступак, – підопічна Насті Каменських.

Під час шоу "Х-Фактор" 8 сезон 17 випуск судді проекту – Настя Каменських, Олег Винник, Дмитро Шуров (PIANOБОЙ) і Андрій Данилко – обрали кращих з кращих, які боротимуться за перемогу у проекті надалі.

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Х-фактор 8 сезон 17 випуск дивитись онлайн: результати голосування (відео ще не завантажилось)

За результатами глядацького голосування першим суперфіналістом став Михайло Панчишин (підопічний Дмитра Шурова). Одразу ж після нього оголосили другого суперфіналіста і ним став гурт "Юркеш" (команда Андрія Данилка).

Отже, через найменшу кількість глядацьких голосів шоу назавжди покинула підопічна Насті Каменських Даша Ступак.



Х-фактор 8 сезон 17 випуск: Даша Ступак покинула проект

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У суперфінал проекту потрапили двоє учасників:

– категорія "Гурти" – Андрій Данилко ("Юркеш")

– категорія "Хлопці" – Дмитро Шуров (Михайло Панчишин)

Іван Варава (команда Дмитра Шурова), Остап Скороход (команда Дмитра Шурова), Ксюша Попова (команда Насті Каменських), Анна Трубецька (команда Насті Каменських), гурт "Kazka" (команда Андрія Данилка), Альона Романовська та Микола Ільїн (команда Олега Винника), "Каблуками по брусчатке" (підопічні Андрія Данилка) та Олена Зуєва (команда Олега Винника) залишили шоу під час попередніх ефірів.