Чому Міша Панчишин відмовився від сольної кар'єри через гурт PTASHKIN: інтерв'ю з музикантами

Михайло Панчишин переміг у 8 сезоні "Х-фактора", проте відмовився від сольної кар'єри на користь гурту PTASHKIN вперше за всю історію шоу. Чим гурт PTASHKIN особливий і що чекати від молодих музикантів у майбутньому – далі в матеріалі.

Сайт "24" зустрівся з музикантами – Михайлом Панчишиним, Назаром Лациком та Олегом Медицьким – аби дізнатись, яким є життя після шоу та чого вже вдалося досягти в творчому плані.

"Х-фактор 8" завершився ще в січні. Що змінилося в твоєму житті – особистому і творчому – після закінчення шоу? Або, можливо, яким чином перемога змінила тебе самого?

Міша: У творчому плані – все стало набагато важче. І це й не дивно, адже під час шоу зі мною постійно була команда, яка працювала наді мною, яка відстежувала все до дрібниць. Навіть до того, щоб я прокидався зранку вчасно (Сміється). Я постійно працював, 24 години на добу і 7 днів на тиждень. А от після закінчення шоу – все лягло лише на мої плечі і мені потрібно було контролювати себе самостійно, адже я розумів: якщо зупинюся, то не досягну поставленої мети. Сьогодні вже все налагоджується, я звикаю до свого темпу життя і мені в ньому все подобається. Ми дуже багато працюємо і від цього отримуємо фантастичний кайф! А щодо особистого життя... Як все було, так і лишилось. Адже часу на нього зараз просто немає – лише музика, музика і ще раз музика. Тим паче, що зараз триває робота над записом пісні та кліпом разом із "СТБ".

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Так, цього року ти, як переможець, вперше отримав не гроші, а професійну підтримку від каналу – запис пісні, кліп і ротацію на одній з радіостанцій. То ви записуєте пісню разом, чи це твоя сольна робота?

Міша: Це буде пісня і кліп нашого гурту. Якщо буде щось інакше і мені потрібно буде записуватись сольно, то я просто відмовлюсь від призу. Тому що я себе зараз зовсім не бачу сольним виконавцем, хочеться працювати саме з хлопцями, саме з гуртом. Інакшого розвитку подій я навіть не розглядаю. Ми вже надіслали продюсеру наші записи пісень, після того, як вони виберуть лише одну – почнемо над нею працювати. Думаю, що до початку літа всі зможуть її почути.

А хто у вас пише тексти пісень?

Назар: Ми всі автор (Сміється). Насправді, кожна композиція доповнюється кожним із нас, що в плані музики, що в плані тексту. Ми команда і працюємо над матеріалом разом. Тобто, в когось з'являється ідея і ми всі її пропрацьовуємо до дрібниць – усі партії, усі слова. Ми творимо атмосферу! Немає такого, що одна із пісень повністю комусь належить.

Як давно ви граєте разом? З чого взагалі почався гурт PTASHKIN?

Назар: Напевно, ми разом вже два роки. Це зараз не реклама, але ми познайомилися завдяки OLX (Сміється). Я просто розмістив оголошення і шукав собі людей, з якими можна грати. Так ми списалися з Мішою. Потім виявилось, що ми навчаємось в одному коледжі і навіть разом їздили на пари. Буквально одразу ми зігрались, зрозуміли, що нам комфортно працювати разом. Потім до нас приєднався Олег, теж, до речі, завдяки схожому сервісу оголошень (Сміється). Це взагалі нетипова історія гурту! В якийсь момент ми зрозуміли, що хочемо творити разом, бо наші погляди на музику дуже схожі, бо ми хочемо одного й того самого. А це дуже важливо – знайти своїх людей. Тому якщо говорити про склад PTASHKIN, то ми не лише музиканти, а ще й друзі.

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Хтось із вас має музичну освіту?

Міша: Ні, кожен із нас вчився сам. Я, наприклад, за освітою кухар-кондитер.

Олег: А я масажист! Хоча й не працюю за професією. Але зробити масаж можу, а це особливо доречно після восьми годин репетиції (Сміється).

Ви, напевно, плануєте, що в майбутньому музика – стане вашою єдиною роботою. Чи працюєте ви над грою/вокалом?

Олег: Кожна наша репетиція – це можливість стати кращими, щоб з кожним разом ми звучали все краще і краще.

Міша: Я займався вокалом, щоб удосконалити певні техніки. Наприклад, я довго працював над хриплим голосом. Не скажу, що мені особливо дається взнаки відсутність музичної освіти. Я просто наполегливо працюю над собою і чую результат.

Якщо порівнювати твій вокал на шоу, то можна помітити прогрес. Навіть я це помітила, хоча особливо музичним слухом не можу похизуватись.

Міша: На шоу велику роль ще грає не лише сам вокал, а вміння його контролювати. Бо під час перших ефірів – мені дійсно було складно. Адже ти маєш кожен рядок проспівати в іншу камеру, а це дуже відволікає від самого співу. Бо тобі треба не просто заспівати, а правильно стати, глянути в ту чи іншу камеру... І те, що ти чуєш в навушниках дуже відрізняється від того, що ти чуєш, коли граєш собі під гітару. Тому там велику роль відіграють ще інші фактори, а хороший результат залежить ще й від того, як ти опануєш сам себе.

То якщо говоримо про музику, що для вас важливіше – професійність чи емоційність?

Назар: Звісно, що друге. Але це не означає, що ми не працюємо над професійністю виконання. Працюємо, і багато. Але якщо музика буде звучати бездоганно, але в неї не буде емоцій – то вона нікого не зачепить взагалі. Тому кожна наша пісня – досить інтимна і дуже відверта. Нам дуже пощастило, що в нас один погляд на музику і ми можемо розуміти один одного навіть мовчки.

Зараз ви посилено готуєтесь до сольного концерту у Львові 19 квітня. Розкажіть про ваші репетиції та саму підготовку.

Назар: Репетиції у нас через день і тривають вони щонайменше 6-8 годин. Ми повністю віддаємось підготовці, бо це наш перший такий великий сольний концерт. Дуже хочеться викластись на всі 100% для наших слухачів. Тим паче, що всі наші минулі виступи – були значно коротшими, а це повноцінна концертна програма. І є багато моментів, які треба добре відпрацювати. Ми відчуваємо величезну відповідальність на собі, тому не шкодуємо ні сил, ні часу. Також в нас є щотижня одна нічна репетиція – від 10 вечора до 6 ранку.

А для чого ви репетируєте вночі? Це якась особлива репетиція?

Олег: У кожного є своя робота, якісь особисті справи. І важко з цими графіками підібрати оптимальний час, який би підходив усім. А от ніч – саме той період!

Назар: Адже нормальні люди в цей час сплять (Сміється). До того ж, нічна репетиція більш продуктивна – бо ти розумієш, що відступати тобі нікуди. В тебе є матеріал і є кілька годин до ранку – тож ти вже не відволікаєшся на якісь інші чинники. Елементарно, вночі вже ніхто не дзвонить і не пише. Є тільки ти і музика.

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Які пісні ви виконаєте на концерті?

Міша: Там буде дуже багато нового, чого ніхто ще не чув! Тому ми поки не розкриваємо усіх секретів – але буде дуже потужно!

Ви виступали й до цього, що особливого саме у цьому концерті?

Назар: Зізнаюсь чесно, ми ще до жодного концерту не готувались так посилено. Бо тепер кожна репетиція для нас – це робота і її треба виконувати дуже добре.

А чи думаєте над розширенням власного складу?

Міша: Поки що знайшлися лише ми троє, але ми в пошуках. Просто хочеться знайти дійсно своїх людей. Бо музикантів багато, і тих, хто грає добре, – теж багато. Просто, окрім цього, треба ще й розуміти один одного.

А які у вас плани після сольного концерту?

Назар: Робота не припиниться після цього концерту. Влітку ми будемо виступати в рамках фестивалів. А от після того, десь орієнтовно на початку осені, у нас запланований перший тур західними областями.

Ви нещодавно презентували live-відео на пісню "Притягуєш сльозами". Як над ним працювалось?

Міша: Ми дуже любимо наших слухачів, тому вирішили показати їм, як ми працюємо і що вже маємо. Це, звісно, далеко не все, на що ми здатні, але це був дуже цікавий досвід для нас усіх.

Сподобалося зніматися?

Міша: Це було дуже швидко! Просто, ми, як завжди, запізнилися...

Назар: Не всі (Сміється).

Міша: У нас було досить мало часу, і ми знялися лише по два дублі. Тому відео вийшло дуже живим і справжнім.

Олег: Мені здається, що так навіть краще, коли ми по сто разів не перезнімали. Все вийшло саме так, як і відбувається під час репетиції – дуже по-справжньому. Напевно, live-відео має бути саме таким. Тому результатом ми дуже задоволені, хоча сам процес знімання – всім був у новинку.

У вас такий шалений темп, не втомлюєтесь від цього?

Назар: Ми кайфуємо від нашої роботи, від того, що створюємо. Звісно, такий графік репетицій, нічні наші репетиції – виснажують, але разом з тим, це приносить колосальне задоволення.

Олег: Якби ми так не горіли музикою, то ніхто би цим і не займався. Принаймні, я точно. Бо це неймовірно круто, коли ти робиш те, що подобається тобі і ще й твоїм слухачам. Саме вони підсилюють бажання ставати кращим і працювати над матеріалом ще старанніше.

А як щодо ваших музичних смаків – вони сходяться? Бо так чи інакше це впливає на те, що ви граєте.

Міша: Якби ми не сходилися в погляді на музику, то, можливо, й не грали б разом. Тому й наші музичні смаки багато в чому збігаються. Знайти однодумців – це важливо і напрочуд важко. Тому ми дуже щасливі, що ми троє знайшлися і в нас одне бачення нашої творчості. Бо ми один одного з першого разу розуміємо!

Як можна схарактеризувати стиль музики, яку ви граєте?

Назар: Це дуже складне питання, якщо в загальному – це альтернативний рок.

Міша: Ми хочемо нового звуку та нового звучання, щоб музика і стиль були лише нашими. Саме тому ми не особливо прив'язуємося до певних стилів чи напрямків, ми граємо свою музику.

Якщо говорити про стилі і рок, то в інтерв'ю для нашого сайту Женя Галич сказав, що "коли Курт Кобейн у 94-му році вистрілив собі в голову – він застрелив весь рок, який міг існувати потім".

Міша: Частково я з ним погоджуюсь, але мені б хотілось відродити рок.

Назар: Ми би хотіли просто всім нагадати, що є такий жанр музики взагалі, що під таку музику справді можна розслабитися, потанцювати та робити все, що тобі захочеться.

Євген Мільковський (вокаліст гурту "Нервы") записував до тебе звернення після завершення шоу. Що він тобі побажав, як музиканту?

Міша: Він сказав, що якщо я вирішив займатися музикою, то щоб я робив це гідно і не зраджував самому собі. Він дав мені настанову і мені насправді було важливо почути саме ці слова від нього.

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А які ще музиканти вас підтримали чи підтримують і досі?

Міша: В нас дуже гарні стосунки з моїм тренером – Дмитром Шуровим. Я можу будь-який момент йому зателефонувати і запитатися поради. Він залишився нашим наставником і після шоу.

Сьогодні дуже багато молодих і не дуже гуртів пробують свої сили у Нацвідборі на Євробачення. І "випускників" вокальних шоу – там теж багато. Чи не планували й ви взяти участь?

Міша: Наразі це нас зовсім не цікавить, бо ми... Ми не туди рухаємося.

Назар: Так, ми хочемо ділитися нашою музикою, нашими душами, які ми вкладаємо в нашу роботу. А Нацвідбір – він же зовсім не про те. Нам важливо, що ми співаємо, як це робимо, хто нас слухає та як наші слухачі реагують на наш матеріал.

Десь на екваторі шоу до Міші надійшов лист від самого себе з минулого, де ти ставив собі цілі. Якби ваш гурт писав такий лист самим собі в майбутнє, скажімо, через 5 років – що б собі побажали?

Міша: А це і справді крута ідея! До речі, я тоді писав, що хотів би виступити з Галичем на одній сцені, і моя мрія збулася через 5 років! Я б зараз побажав нам, щоб наш гурт був саме таким, яким ми його бачимо, і не підлаштовувався під будь-які стандарти.

Назар: І щоб у нас була своя аудиторія, яка буде цінувати нас за те, що ми робимо. Щоб наші слухачі отримували задоволення від того, що слухають.

Олег: О так! Адже коли є свої люди, то творити хочеться ще більше.

Міша: І ще забити все тіло татуюваннями (Сміється).

Ого, а це цікаво! Скільки ви всього маєте татуювань?

Олег: В мене лише одне, і воно в процесі.

Назар: В мене шість, за одне з них – дуже соромно (Сміється).

Міша: А в мене треба рахувати, бо їх вже дуже багато!

І одне з них викликало найбільше запитань – я про татуювання на шиї. Що ти плануєш з ним робити?

Міша: Воно було зроблене з одним сенсом, а тепер означає для мене зовсім інше. Коли я його робив, то мав досить багато непотрібних мені стосунків. Тепер я це татуювання забив кліткою, щоб захистити себе від чужих губ взагалі. Я не буду його прибирати взагалі, але точно щось з ним зроблю.

Раз вже мова пішла про "чужі губи", не можу не запитати – чи вільні ваші серця?

Назар: Наші серця всі зайняті музикою!

Міша: Так, поки що ми концентруємось лише на цьому, а особисте – відходить на другий план.

А як ваші батьки реагують на те, що ви займаєтесь музикою? Адже більшість не сприймають музику, як професію.

Олег: Мене батьки дуже підтримують і це дуже класно, коли ти відчуваєш, як сильно в тебе вірять.

Назар: В мене сім'я трішки більш скептично налаштована до цього. Звісно, вони раді, що я займаюсь творчістю, але говорити про якусь особливу підтримку не можу.

Міша: І мене мої підтримують! Вони й самі музиканти, тато – барабанщик, а мама – вокалістка. Вони через музику й познайомилися власне. Тому мене підтримували і підтримують у всіх творчих починаннях. До речі, на концерт вони теж прийдуть.

А коли в залі є ваші родичі та близькі, то грати легше чи важче?

Міша: Навіть важче, ніж звичайно! Бо на тобі лежить ще більша відповідальність за те, що ти робиш.

Олег: О так! Ще й переживаєш більше, ніж зазвичай, щоб десь раптом не помилитись.

Не так давно у вас була перша зустріч з фанами. Розкажіть, як усе пройшло?

Міша: Дуже круто! Зустріч була чудовою і неймовірно теплою. Я взагалі дуже люблю спілкуватись із нашими слухачами, вони дуже круті!

Що ж, бажаю вам побільше таких слухачів! Дякую за таку розмову і щиро сподіваюся, що ми почуємо про ваш гурт ще неодноразово!

Всі фото: 24 Канал (Автор: Маша Реймерс)

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