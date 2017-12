Х-фактор 8 сезон 16 випуск: які учасники потрапили в фінал

Під час шоу "Х-Фактор" 8 сезон 16 випуск судді проекту – Настя Каменських, Олег Винник, Дмитро Шуров (PIANOБОЙ) і Андрій Данилко – обрали кращих з кращих, які боротимуться за перемогу у популярному проекті.

В шостий прямий ефір потрапили такі учасники:

– категорія "Гурти" – Андрій Данилко ("Каблуками по брусчатке" та "Юркеш")

– категорія "Хлопці" – Дмитро Шуров (Михайло Панчишин)

– категорія "Дівчата" – Настя Каменських (Даша Ступак)

– категорія "Старші за 30" – Олег Винник (Олена Зуєва)

Проект уже залишили Ксюша Попова (команда Насті Каменських), Остап Скороход (команда Дмитра Шурова), Іван Варава (також команда Дмитра Шурова), Анна Трубецька (команда Насті Каменських), Альона Романовска (команда Олега Винника), гурт "Каzkа" (команда Андрія Данилка) та Микола Ільїн (команда Олега Винника).

В шостому ефірі п'ятірка кращих учасників сезону виконає по 2 пісні. Одна з композицій буде іноземною мовою, а іншу для них вибрав суддя суперника. Тож не дивно, що більшість з учасників завдання від конкурента сприйняли не надто радісно.

Шостий прямий ефір шоу "Х-фактор" 8 сезон своїм виступом прикрасить суддя проекту Олег Винник.

Х-фактор 8 сезон 16 випуск дивитись онлайн: "Каблуками по брусчатке"​ – Despacito

Першими на сцену вийшов гурт "Каблуками по брусчатке" із команди Андрія Данилка. Вони переспівали найпопулярнішу пісню 2017 року "Despacito".

Х-фактор 8 сезон 16 випуск дивитись онлайн: Олена Зуєва – Бывший

Наступною на сцену "Х-фактора" вийшла Олена Зуєва із піснею "Бывший". Цю пісню разом із нею готувала не її наставник, а Настя Каменських.

Х-фактор 8 сезон 16 випуск дивитись онлайн: "Юркеш" – Oops, I did it again

Гурт "Юркеш" цього тижня працював із Дмитром Шуровим. І музиканти переспівали композицію Брітні Спірс "Oops, I did it again".

Х-фактор 8 сезон 16 випуск дивитись онлайн: Михайло Панчишин – Девчонка-девчоночка

Михайло Панчишин цього тижня працював із Андрієм Данилком. І наставник підібрав для нього пісню Женю Белоусова "Девчонка-девчоночка".

Х-фактор 8 сезон 16 випуск дивитись онлайн: Даша Ступак – Весна

Виконавиця Даша Ступак цього тижня працювала із Олегом Винником. Даша виконала композицію гурту "ВВ" – "Весна".

Х-фактор 8 сезон 16 випуск дивитись онлайн: "Каблуками по брусчатке"​ – Бременські музиканти

Під керівництвом Дмитра Шурова колектив "Каблуками по брусчатке"​ виконали відому пісню "Бременських музикантів".

Х-фактор 8 сезон 16 випуск дивитись онлайн: Олена Зуєва – La Isla Bonita

Разом із своїм наставником Олегом Винником Оленка Зуєва підготувала другу композицію співачки Madonna "La Isla Bonita".

Х-фактор 8 сезон 16 випуск дивитись онлайн: Михайло Панчишин – Solo noi

Дмитро Шуров підібрав для свого конкурсанта композицію Тото Кутуньо "Solo noi".

Х-фактор 8 сезон 16 випуск дивитись онлайн: "Юркеш" – Не кидай матері

Гурт "Юркеш" разом зі своїм наставником Андрієм Данилком підготували композицію "Не кидай матері" (слова Тараса Шевченка).

Х-фактор 8 сезон 16 випуск дивитись онлайн: Даша Ступак – Hijo de la luna

Останньою в шостому прямому ефірі заспівала Даша Ступак пісню Hijo de la luna.

Також "Х-фактор" змінив приз за перемогу. Переможець шоу вперше отримає в якості призу не мільйон гривень, а професійну підтримку від каналу: запис пісні, кліп і ротацію на радіо "Хіт FM".

Всі учасники виконали свої композиції в рамках третього прямого ефіру. Їхня доля – в руках глядачів. У них є година, щоб проголосувати за своїх фаворитів. Ті, хто отримають найменше глядацьких голосів, назавжди залишать шоу.