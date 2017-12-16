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Х-фактор 8 сезон 16 випуск: "Каблуками по брусчатке" та Олена Зуєва залишили проект

00:32, сьогодні 621 Читать новость на русском
Х-фактор 8 сезон 16 випуск
Х-фактор 8 сезон 16 випуск / 24 Канал

Українське шоу "Х-фактор" 8 сезон вже завершило пошуки унікальних голосів країни. 16 грудня на каналі СТБ відбувся шостий прямий ефір. У 16 випуску шоу залишили гурт "Каблуками по брусчатке" та Олена Зуєва.

Під час шоу "Х-Фактор" 8 сезон 16 випуск судді проекту – Настя Каменських, Олег Винник, Дмитро Шуров (PIANOБОЙ) і Андрій Данилко – обрали кращих з кращих, які боротимуться за перемогу у проекті надалі.

Читайте також: Х-фактор 8 сезон 16 випуск: які учасники потрапили в фінал

Х-фактор 8 сезон 15 випуск дивитись онлайн: результати голосування (відео завантажиться пізніше)

За правилами шоу, під час прямих ефірів кожен із учасників виконує одну композицію, але їхню долю вирішують вже не судді, а глядачі. Голосування буде проходити у два етапи. Після завершення усіх виступів у глядачів є рівно одна година, щоб проголосувати за свого фаворита. За результатами голосування, під час 16 випуску шоу "Х-фактор" у зоні ризику опинилися двоє учасників – це Даша Ступак та Олена Зуєва.

За результатами глядацького голосування шоу одразу покинув гурт "Каблуками по брусчатке".

Х-фактор 8 сезон 16 випуск: гурт
Х-фактор 8 сезон 16 випуск: гурт "Каблуками по брусчатке" покинув проект

А от інші двоє учасників можуть продовжити участь у шоу виконанням "пісні за життя" та потрапити в фінал. Кожен з них виконав по одній пісні, щоб довести, що саме він повинен залишитися на проекті. Після цього глядачі мають ще 15 хвилин, щоб визначити, хто залишиться в шоу.

Спочатку голосують судді – кожен з них повинен віддати один голос за одного учасника. Якщо учасники набирають рівну кількість голосів, то озвучують результати голосування глядачів.

За Дашу проголосували Настя Каменських, Андрій Данилко та Дмитро Шуров, а за Олену – Олег Винник.

Х-фактор 8 сезон 16 випуск: Олена Зуєва покинула проект
Х-фактор 8 сезон 16 випуск: Олена Зуєва покинула проект

Тож за підсумками голосування, шоу "Х-фактор" покинула Олена Зуєва.

У фінал проекту потрапили троє учасників:
– категорія "Гурти" – Андрій Данилко ("Юркеш")
– категорія "Хлопці" – Дмитро Шуров (Михайло Панчишин)
– категорія "Дівчата" – Настя Каменських (Даша Ступак)

Іван Варава (команда Дмитра Шурова), Остап Скороход (команда Дмитра Шурова), Ксюша Попова (команда Насті Каменських), Анна Трубецька (команда Насті Каменських), гурт "Kazka" (команда Андрія Данилка), Альона Романовська та Микола Ільїн (команда Олега Винника) залишили шоу під час попередніх ефірів.

Теги: Музика LifeStyle Новини культури
Джерело: 24 Канал
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