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Х-фактор 8 сезон: хто потрапив у фінал

14:35, сьогодні 388 Читать новость на русском
Х-фактор 8 сезон: фіналісти
Х-фактор 8 сезон: фіналісти / 24 Канал

Українське шоу "Х-фактор" 8 сезон рухається до фіналу. Під час шостого прямого ефіру шоу "Х-фактор" 16 грудня судді та глядачі визначили трійку фіналістів цього сезону – Михайло Панчишин, Даша Ступак та гурт "Юркеш".

Під час шоу "Х-Фактор" 8 сезон 16 випуск судді проекту – Настя Каменських, Олег Винник, Дмитро Шуров (PIANOБОЙ) і Андрій Данилко – обрали кращих з кращих, які боротимуться за перемогу у популярному проекті.

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До фіналу потрапили троє найкращих учасників із різних категорій, лише з категорії Олега Винника "Старші за 30" ніхто не дійшов до фіналу.

Хто потрапив у фінал шоу "Х-фактор" 8 сезон:
– категорія "Гурти" – Андрій Данилко ("Юркеш")
– категорія "Хлопці" – Дмитро Шуров (Михайло Панчишин)
– категорія "Дівчата" – Настя Каменських (Даша Ступак)

Фіналіст шоу "Х-фактор" 8 сезон – Михайло Панчишин

Михайло Панчишин та Дмитро Шуров
Х-фактор 8 сезон: Михайло Панчишин та Дмитро Шуров

Вік: 19 років

Про себе:

Вважаю, що я найщасливіша людина на цій планеті, бо маю найкращого тата! Коли я пройшов у прямі ефіри, одразу зателефонував батькові і вперше за 19 років почув, як він плаче.

Навіщо прийшов на "Х-фактор":

Хочу стати головним рокером країни, щоб люди насолоджувалися моєю музикою. Але я боюся перемоги, бо не знаю, що робити з популярністю та як її втримати.

Фіналіст шоу "Х-фактор" 8 сезон – Даша Ступак

Х-фактор 8 сезон фіналісти
Х-фактор 8 сезон: Даша Ступак та Настя Каменських

Вік: 22 роки

Навіщо прийшла "Х-фактор"

Даша зізнається, що прийшла на "Х-Фактор", бо відчула, що її соромливість і страх бути в центрі уваги зводили нанівець всі спроби стати співачкою. І тільки тепер дівчина відчуває, як її панцир дав тріщину.

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Фіналіст шоу "Х-фактор" 8 сезон – гурт "Юркеш"

Х-фактор 8 сезон фіналісти
Х-фактор 8 сезон: гурт "Юркеш"

Фронтмен: Юрко Юрченко (Юрій Нечистяк)

Вік: 44 роки

Про себе

Засновник, автор музики і текстів, а також вокаліст і головний натхненник гурту є ніхто інший, як Юрко Юрченко (Юрій Нечистяк). Юра захворів музикою ще з п’яти років, а пізніше, як доказ, отримав диплом аспіранта за фахом музичний педагог.

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Для Юрія музика – це не просто набір нот, які складаються в музичну гармонію, це – передача емоційного стану, гола емоція, яку слухач може згодом "виплакати, або висміяти".

Навіщо прийшов на "Х-фактор":

Фронтмен гурту "Юркеш" називає "Х-фактор" життєвонеобхідним Wi-Fi роутером, який зможе донести до нового покоління слухачів їхній "інтелектуальний панк-рок з елементами, гумора та сатири".

Теги: Музика Новини культури LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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