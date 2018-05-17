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Xbox One адаптують для людей з особливими потребами

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Xbox One адаптують для людей з особливими потребами
Xbox One адаптують для людей з особливими потребами / unsplash

Компанія Microsoft анонсувала пристрій, якій дозволить людям з обмеженими можливостями використовувати популярну приставку Xbox для віртуальних розваг.

Про це повідомляє Kotaku.

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Корпорації варто віддати належне: ігри з кожним роком стають все більш популярним способом скоротати час, але для деяких вони продовжують бути чимось недоступним. Зробити цей світ більш відкритим для всіх бажаючих – чудова ідея, і її автори заслуговують на повагу.

Xbox Adaptive Controller розроблений для людей, яким не підходять звичайні контролери. Пристрій являє собою панель з двома величезними кнопками, яким можна призначити будь-яку звичну функцію. Але головна його перевага – неймовірна адаптивність. До апарату підключається величезна кількість комплектуючих, які виступають в ролі окремих клавіш геймпада Xbox.

На задній панелі Xbox Adaptive Controller розташовується два десятка роз'ємів. Таким чином, до пристрою можна приєднати додаткові кнопки, педалі, джойстики та інші ґаджети введення. Контролер сумісний з продукцією інших підприємств, так що кількість можливих модифікацій обмежена виключно потребами конкретного геймера.

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Геймпад надійде в продаж вже цього року і буде коштувати 100 доларів (близько 2 620 гривень).

Презентація Xbox Adaptive Controller – дивіться відео

 

Теги: Ґаджети Техно Microsoft Ігри
Джерело: 24 Канал
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