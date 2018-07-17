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Xiaomi представила оригінальний світильник, що працює автоматично

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Світильник Yeelight Meteorite Induction Ceiling Lamp Mini
Світильник Yeelight Meteorite Induction Ceiling Lamp Mini / gizmochina.com

Китайська корпорація Xiaomi представила автоматичний світильник Yeelight Meteorite Induction Ceiling Lamp Mini. Пристрій самостійно вмикається, коли поруч людина та навпаки вимикається, коли поблизу живих немає.

Про це повідомляє gizmochina.

Світильник від Xiaomi має інфрачервоний датчик, завдяки чому реагує на присутність людини. Через хвилину він вимикається автоматично, якщо поблизу немає людини.

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Yeelight Meteorite Induction Ceiling Lamp Mini має діаметр 25 см. Він функціонує від трьох елементів AAA.

Цей пристрій ідеально підійде для приміщень, в яких немає необхідності використовувати основне джерело світла. Також його можна використовувати в коридорах, на терасах, балконах.

Yeelight Meteorite Induction Ceiling Lamp Mini

Yeelight Meteorite Induction Ceiling Lamp Mini реагує на присутність людини 

Вартість Yeelight Meteorite Induction Ceiling Lamp Mini становить всього 14 доларів – це 364 гривні.

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Теги: Побутова техніка Xiaomi Техно
Джерело: 24 Канал
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