Xiaomi випустила "містичний" смартфон у лімітованому тиражі

28 червня компанія Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi 6X Hatsune Miku Special Edition. Новинку випустили у лімітованому тиражі (5000 штук). Цікаво, що смартфтон можна придбати у цікавій подарунковій коробці.

Про це пише prostotech.com.

Подарункова коробка має бірюзовий колір із зображенням персонажа Хацуне Міку на задній частині та металевою табличкою з іменем, м'яким пластиковим чохлом і спеціально розробленим повербанком 10 000 мАг. Цікаво, що кожна модель має унікальний номер.

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Ця модель має 5,99-дюймовий РК-екран IPS з роздільною здатністю Full HD + (2160 x 1080 пікселів) і з співвідношенням сторін 18: 9. На задній панелі розміщена подвійна вертикальна камера, яка складається з основного датчика Sony IMX476 на 12 МП і додаткового датчика Sony IMX376 на 20 МП. Селфі-камера має 20 МП.

Смартфон Xiaomi Mi 6X Hatsune Miku Special Edition

Смартфон працює на чіпсеті Snapdragon 660. Операційна система – Android 8.1 Oreo спільно з MIUI 9. Mi 6X Hatsune Miku доступний тільки в варіанті з 6 ГБ оперативної пам'яті і 64 ГБ вбудованої пам'яті.

Mi 6X Hatsune Miku коштує 2099 юанів – це 317 доларів або 8 400 гривень. Смартфон надійде у продаж 3 липня.

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