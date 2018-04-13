Xiaomi офіційно представила ігровий смартфон Black Shark: огляд, фото та ціна

13 квітня компанія Xiaomi офіційно представила ігровий смартфон Xiaomi Black Shark. Однією з головних функцій смартфона є система водяного охолодження, завдяки якій телефон практично не нагрівається.

Про це пише akket.com.

Xiaomi Black Shark оснащений 5,99-дюймовим екраном з роздільною здатністю 2160 на 1080 пікселів (Full HD +) і співвідношенням сторін 18:9. Також він підтримує технологію HDR, колірного простору DCI-P3 і технологію MEMC для забезпечення плавної картинки.

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Крім того, у смартфоні є флагманський 8-ядерний чіп Qualcomm Snapdragon 845 з тактовою частотою 2,8 ГГц, який доповнений графічним прискорювачем Adreno 630.

Чи не найбільшим достоїнством смартфона є система водяного охолодження, що складається з великого радіатора з площею розсіювання 60 см² та спеціального теплоносія. Завдяки цьому вдалося знизити температуру процесора на 8 градусів.

Xiaomi Black Shark має 6/8 ГБ оперативної і 64/128 ГБ постійної флеш-пам'яті, слоти для установки двох SIM-карт, подвійну основну (12 Мп + 20 Мп) і 20 Мп фронтову камери, роз'ємом USB Type-C , а також акумуляторною батареєю місткістю 4000 мАг.

Xiaomi Black Shark представили офіційно

Сканер відбитків пальців розміщений на кнопці Home на лицьовій частині під екраном.

"З коробки" на Xiaomi Black Shark встановлена ​​операційна система Android 8.0 Oreo з графічною оболонкою Joy UI.

Разом із смартфоном представили спеціальний геймпад Game Dock, який одягають на телефон, з’єднання відбувається через Bluetooth. Game Dock має аналоговий стік, тригер і курок. На одному заряді батареї геймпад здатний пропрацювати більше 30 годин, будучи підключеним до телефону по Bluetooth.

У продаж Xiaomi Black Shark надійде вже 20 квітня. Базова модель з 6/64 ГБ пам'яті коштує 480 доларів (12,5 тисяч гривень), а версія 8/128 ГБ пам'яті обійдеться у 560 доларів (14,5 тисяч гривень). Геймпад Game Dock можна буде купити за 29 доларів (750 гривень).

Xiaomi Black Shark надійде у продаж 20 квітня