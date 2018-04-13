Xiaomi офіційно представила ігровий смартфон Black Shark: огляд, фото та ціна
13 квітня компанія Xiaomi офіційно представила ігровий смартфон Xiaomi Black Shark. Однією з головних функцій смартфона є система водяного охолодження, завдяки якій телефон практично не нагрівається.
Про це пише akket.com.
Xiaomi Black Shark оснащений 5,99-дюймовим екраном з роздільною здатністю 2160 на 1080 пікселів (Full HD +) і співвідношенням сторін 18:9. Також він підтримує технологію HDR, колірного простору DCI-P3 і технологію MEMC для забезпечення плавної картинки.
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Крім того, у смартфоні є флагманський 8-ядерний чіп Qualcomm Snapdragon 845 з тактовою частотою 2,8 ГГц, який доповнений графічним прискорювачем Adreno 630.
Чи не найбільшим достоїнством смартфона є система водяного охолодження, що складається з великого радіатора з площею розсіювання 60 см² та спеціального теплоносія. Завдяки цьому вдалося знизити температуру процесора на 8 градусів.
Xiaomi Black Shark має 6/8 ГБ оперативної і 64/128 ГБ постійної флеш-пам'яті, слоти для установки двох SIM-карт, подвійну основну (12 Мп + 20 Мп) і 20 Мп фронтову камери, роз'ємом USB Type-C , а також акумуляторною батареєю місткістю 4000 мАг.
Xiaomi Black Shark представили офіційно
Сканер відбитків пальців розміщений на кнопці Home на лицьовій частині під екраном.
"З коробки" на Xiaomi Black Shark встановлена операційна система Android 8.0 Oreo з графічною оболонкою Joy UI.
Разом із смартфоном представили спеціальний геймпад Game Dock, який одягають на телефон, з’єднання відбувається через Bluetooth. Game Dock має аналоговий стік, тригер і курок. На одному заряді батареї геймпад здатний пропрацювати більше 30 годин, будучи підключеним до телефону по Bluetooth.
У продаж Xiaomi Black Shark надійде вже 20 квітня. Базова модель з 6/64 ГБ пам'яті коштує 480 доларів (12,5 тисяч гривень), а версія 8/128 ГБ пам'яті обійдеться у 560 доларів (14,5 тисяч гривень). Геймпад Game Dock можна буде купити за 29 доларів (750 гривень).
Xiaomi Black Shark надійде у продаж 20 квітня