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Xiaomi долучилася до запуску дитячої зубної щітки

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Soocare представила електричну зубну щітку Soocas C1: Xiaomi надала свою краудфандингову платформу
Soocare представила електричну зубну щітку Soocas C1: Xiaomi надала свою краудфандингову платформу / Xiaomi

На своїй краундфандінговій платформі Xiaomi представила розроблену спеціально для дітей електричну зубну щітку Soocas C1, однак випускатиме її компанія Soocare.

Новинка відноситься до класу звукових щіток з головкою, яка вібрує та має два режими роботи: стандартний і зі зниженою частотою коливань для тих діток, які лише починають чистити зуби, передає gagadget.com.

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Xiaomi,зубна щітка, зуби, стоматологія, гаджети, технології, Soocas C1, Soocare
Soocas C1 має два режими роботи 

Крім того, цю зубну щітку оснащено датчиком тиску. Так, за надмірного натиску Soocas C1 буде автоматично скидати оберти.

Аби діти правильно чистили зуби, їм у цьому допомагатиме спеціальний мобільний додаток, який робитиме це у ігровій формі, та таймер, завдяки якому можна відрахувати необхідні дві хвилини.

Xiaomi,зубна щітка, зуби, стоматологія, гаджети, технології, Soocas C1, Soocare
Soocas C1 не лише захищає ротову порожнину, а й допомогає дітям чистити зуби у ігровій формі 

Також Soocas C1 має прогумований корпус із захистом від води IPX7. Її ж передня панель є змінною: можна обрати варіанти з кроликом або у синьому, або червоному комбінезоні (в коробку поклали ще кілька наклейок з цим персонажем). Водночас тут використовуються змінні головки з антибактеріальною м'якою щетиною DuPont.

Xiaomi,зубна щітка, зуби, стоматологія, гаджети, технології, Soocas C1, Soocare
Символ Soocas C1 – кролик 

За дворазового чищення зубів акумулятор ємністю 800 мАг забезпечує до 20 днів роботи без підзарядки.


Щіткою можна користуватися до 20 днів без підзарядки 

Щодо ціни, то Soocas C1 можна замовити за близько 25 доларів (655 ривень). Зауважимо, що бюджетна модель для дорослих Soocas X1 коштує навіть трохи дешевше – близько 25 доларів.

Нагадаємо, на початку червня Xiaomi представила електричну зубну щітку Dr Bei, в якій застосовується передова технологія очистки Sonic.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Здоров'я Техно Побутова техніка Xiaomi Ґаджети Ціни
Джерело: 24 Канал
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