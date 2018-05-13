Xiaomi готує до виходу кілька нових "розумних" продуктів для дому

Китайська компанія Xiaomi продовжує працювати над розробкою все нових "розумних" домашніх пристроїв. Вже незабаром ці нові ґаджети отримають підтримку Google Assistant.

Про це повідомляє tehnot.com.

Зокрема, наразі китайці працюють над розробкою розумної лампи-нічника Mi Bedside Lamp, світлодіодної лампи Mi LED Smart Bulb та розетки Mi Smart Plug.

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Відомо, що усі ці продукти будуть представлені на американському ринку. Терміни запуску Assistant і початку продажів поки не повідомляються.

За задумом інженерів, керувати розумними девайсами можна буде зокрема й через динамік Google Home або за допомогою смартфона.