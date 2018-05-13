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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Xiaomi готує до виходу кілька нових "розумних" продуктів для дому

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Лампа-нічник Mi Bedside Lamp
Лампа-нічник Mi Bedside Lamp / androidpolice.com

Китайська компанія Xiaomi продовжує працювати над розробкою все нових "розумних" домашніх пристроїв. Вже незабаром ці нові ґаджети отримають підтримку Google Assistant.

Про це повідомляє tehnot.com.

Зокрема, наразі китайці працюють над розробкою розумної лампи-нічника Mi Bedside Lamp, світлодіодної лампи Mi LED Smart Bulb та розетки Mi Smart Plug.

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Відомо, що усі ці продукти будуть представлені на американському ринку. Терміни запуску Assistant і початку продажів поки не повідомляються.

За задумом інженерів, керувати розумними девайсами можна буде зокрема й через динамік Google Home або за допомогою смартфона.

 

Теги: Техно Побутова техніка Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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