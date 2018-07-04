Xiaomi готується відкрити для себе ще одну країну

Керівництво компанії Xiaomi визнало провал своєї ідеї вийти на ринок США. Головною причиною провалу стало небажання американських стільникових операторів укладати договори. Проте корпорація не відмовиться від своїх цілей і адаптує MIUI під американських користувачів.

Про це повідомляє видання GizChina.

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Вперше про бажання вийти на американський ринок Xiaomi повідомила навесні 2016 року, проте конкретні терміни були озвучені лише в кінці минулого року. Китайська корпорація пообіцяла зробити все можливе для того, щоб вже до кінця нинішнього року запустити свою фірмову продукцію в продаж.

Проте старший віце-президент Xiaomi Ван Сян повідомив, що компанія зазнала своєї головної поразки в 2018 році, оскільки їй не вдалося вийти на ринок США цього року. Виною всьому стало небажання американських стільникових операторів укладати договори. Журналісти дізналися, що магазини в Сполучених Штатах стурбовані занадто низькою якістю програмного забезпечення і підтримкою.

У підсумку, Xiaomi зараз докладає всіх зусиль для того, щоб адаптувати своє ПЗ під американський ринок. Для цього планується в кілька разів розширити штат співробітників, які будуть відповідати за американський підрозділ Xiaomi. Саме вони будуть контролювати сумісність фірмових мобільних пристроїв з американськими мережами.

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На додаток до цього, на їхні плечі ляжуть всі обов'язки з локалізації сервісів під місцеві особливості, тобто, простіше кажучи, прошивка MIUI повинна бути локалізована на лад США, а не просто англомовної країни.

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