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Xiaomi готується відкрити для себе ще одну країну

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Xiaomi готує смартфони для користувачів у США
Xiaomi готує смартфони для користувачів у США / GizChina

Керівництво компанії Xiaomi визнало провал своєї ідеї вийти на ринок США. Головною причиною провалу стало небажання американських стільникових операторів укладати договори. Проте корпорація не відмовиться від своїх цілей і адаптує MIUI під американських користувачів.

Про це повідомляє видання GizChina.

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Вперше про бажання вийти на американський ринок Xiaomi повідомила навесні 2016 року, проте конкретні терміни були озвучені лише в кінці минулого року. Китайська корпорація пообіцяла зробити все можливе для того, щоб вже до кінця нинішнього року запустити свою фірмову продукцію в продаж.

Проте старший віце-президент Xiaomi Ван Сян повідомив, що компанія зазнала своєї головної поразки в 2018 році, оскільки їй не вдалося вийти на ринок США цього року. Виною всьому стало небажання американських стільникових операторів укладати договори. Журналісти дізналися, що магазини в Сполучених Штатах стурбовані занадто низькою якістю програмного забезпечення і підтримкою.

У підсумку, Xiaomi зараз докладає всіх зусиль для того, щоб адаптувати своє ПЗ під американський ринок. Для цього планується в кілька разів розширити штат співробітників, які будуть відповідати за американський підрозділ Xiaomi. Саме вони будуть контролювати сумісність фірмових мобільних пристроїв з американськими мережами.

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На додаток до цього, на їхні плечі ляжуть всі обов'язки з локалізації сервісів під місцеві особливості, тобто, простіше кажучи, прошивка MIUI повинна бути локалізована на лад США, а не просто англомовної країни.

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Теги: Техно Новини США Xiaomi Смартфони Китай
Джерело: 24 Канал
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