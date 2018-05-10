20:38
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Xiaomi Mi 7 – флагманські характеристики за низькою ціною: огляд, характеристики, ціна

3227 Читать новость на русском
Xiaomi Mi 7: огляд, ціна, характеристики
Xiaomi Mi 7: огляд, ціна, характеристики / Фото з вільних джерел

В мережі з’явилися живі фото нового ще неанонсованого флагману від китайської компанії Xiaomi – Mi 7. За інформацією з попередніх витоків вже можна зробити певні висновки проте, якою насправді буде новинка від китайського гіганта на ринку смартфонів. Тож чим же такий особливий Xiaomi Mi 7?

Дизайн Xiaomi Mi 7

Читайте також: Xiaomi офіційно представила бюджетник Redmi S2 зі штучним інтелектом

Передня панель новинки нагадує за своїм дизайном iPhone X, проте нижня рамка дисплею у Xiaomi Mi 7 значно більша, ніж бокові, тому пристрої тяжко буде сплутати.

Xiaomi Mi 7
Xiaomi Mi 7 отримав дизайн схожий на iPhone X

Також з опублікованих фото стало зрозуміло, що смартфон презентують в двох розмірах, які, швидше за все, отримають назви Xiaomi Mi 7 та Xiaomi Mi 7 Plus. Діагональ дисплеїв новинки буде 5,65 та 6,01 дюйма відповідно і вони будуть виконані із використанням технології OLED зі співвідношенням сторін 19:9. Якщо інформацію підтвердить виробник, то ніякого підекранного дактолоскопічного датчика ця пара не отримає і його розмістять на задній панелі, що й видно з фото.

Xiaomi Mi 7
Xiaomi випустить дві версії новинки – Mi 7 та Mi 7 Plus

Корпус Xiaomi Mi 7 буде виготовлений із кераміки та металу, він отримає тонкі металеві вставки на торцях. Проте таке рішення не суттєво збільшить вагу самого девайсу, важитиме смартфон 148 грамів. Також корпус телефону буде захищений від вологи за стандартом IP68.

Xiaomi Mi 7
Корпус Xiaomi Mi 7 буде керамічним та матиме металеві вставки

Xiaomi Mi 7 надійде у продаж в трьох кольорових рішеннях: золотому, сірому та срібному.

Читайте також: Xiaomi "засвітила" в бенчмарку новий смартфон Valentino

Характеристики Xiaomi Mi 7

В новинку виробники вбудують 8-ядерний процесор Snapdragon 845 із тактовою частотою до 2,4 Ггц у парі із відеоприскорювачем Adreno 540 та 6 Гбайтами оперативної пам’яті та 32 або 64 Гбайтами вбудованої. Також користувачі отримають можливість розширити внутрішнє сховище за допомогою microSD-карти до 128 Гбайт.

Xiaomi Mi 7
Xiaomi Mi 7 отримає 5,7-дюймовий екран

Варто зазначити, що в одноядерному тесті в бенчмарку Geekbench майбутній топовий пристрій набрав 1914 балів, а в багатоядерному – 6334 бали. Якщо порівняти ці результати із тестами OnePlus 6 (2402 бали в одноядерному та 8931 бала в багатоядерному тесті), випуск якого дуже бурхливо обговорювали, то Xiaomi Mi 7 буде дещо слабшим за новинку від OnePlus, хоча обидва смартфони працюють на одному процесорі.

Xiaomi Mi 7
Результати тесту Xiaomi Mi 7 в бенчмарку

Xiaomi Mi 7 отримає акумулятор на 3500 міліампер годин та підтримку бездротової зарядки за стандартом Qi. Працюватиме смартфон під управлінням операційної системи Android 8.1 Oreo, яку сховали під фірмовою оболонкою MIUI 9.

Читайте також: Xiaomi Mi 7: 5 цікавих особливостей смартфона

Камера Xiaomi Mi 7

Смартфон обладнають подвійною основною камерою із модулями на 16 мегапікселів із підтримкою штучного інтелекту та світодіодним спалахом. Як зазначають розробники, камера зможе автоматично розпізнавати об’єкти зйомки та підлаштовувати налаштування під них. Також новинка отримає фронтальну камеру на 16 мегапікселів, яка отримає функцію 3D-розпізнавання особи.

Дата релізу та ціна Xiaomi Mi 7

За даними інсайдерів, презентацію Xiaomi Mi 7 запланували на 23 травня. Xiaomi Mi 7 оцінили в 440 доларів (близько 11 500 гривень), а покращену версію Xiaomi Mi 7 Plus в 520 доларів (близько 13 600 гривень). Хоча офіційна презентація відбудеться лише через 2 тижні на одному із індійських ресурсів новинку вже можна попередньо замовити за 27 тисяч рупій (близько 10 500 гривень).

Огляд Xiaomi Mi 7 – дивіться відео

 

Теги: Китай Техно Xiaomi Смартфони Огляди
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 10 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сьогодні, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 149
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 334
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
1963
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1182
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 472
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук