Xiaomi Mi 7 – флагманські характеристики за низькою ціною: огляд, характеристики, ціна

В мережі з’явилися живі фото нового ще неанонсованого флагману від китайської компанії Xiaomi – Mi 7. За інформацією з попередніх витоків вже можна зробити певні висновки проте, якою насправді буде новинка від китайського гіганта на ринку смартфонів. Тож чим же такий особливий Xiaomi Mi 7?

Дизайн Xiaomi Mi 7

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Передня панель новинки нагадує за своїм дизайном iPhone X, проте нижня рамка дисплею у Xiaomi Mi 7 значно більша, ніж бокові, тому пристрої тяжко буде сплутати.



Xiaomi Mi 7 отримав дизайн схожий на iPhone X

Також з опублікованих фото стало зрозуміло, що смартфон презентують в двох розмірах, які, швидше за все, отримають назви Xiaomi Mi 7 та Xiaomi Mi 7 Plus. Діагональ дисплеїв новинки буде 5,65 та 6,01 дюйма відповідно і вони будуть виконані із використанням технології OLED зі співвідношенням сторін 19:9. Якщо інформацію підтвердить виробник, то ніякого підекранного дактолоскопічного датчика ця пара не отримає і його розмістять на задній панелі, що й видно з фото.



Xiaomi випустить дві версії новинки – Mi 7 та Mi 7 Plus

Корпус Xiaomi Mi 7 буде виготовлений із кераміки та металу, він отримає тонкі металеві вставки на торцях. Проте таке рішення не суттєво збільшить вагу самого девайсу, важитиме смартфон 148 грамів. Також корпус телефону буде захищений від вологи за стандартом IP68.



Корпус Xiaomi Mi 7 буде керамічним та матиме металеві вставки

Xiaomi Mi 7 надійде у продаж в трьох кольорових рішеннях: золотому, сірому та срібному.

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Характеристики Xiaomi Mi 7

В новинку виробники вбудують 8-ядерний процесор Snapdragon 845 із тактовою частотою до 2,4 Ггц у парі із відеоприскорювачем Adreno 540 та 6 Гбайтами оперативної пам’яті та 32 або 64 Гбайтами вбудованої. Також користувачі отримають можливість розширити внутрішнє сховище за допомогою microSD-карти до 128 Гбайт.



Xiaomi Mi 7 отримає 5,7-дюймовий екран

Варто зазначити, що в одноядерному тесті в бенчмарку Geekbench майбутній топовий пристрій набрав 1914 балів, а в багатоядерному – 6334 бали. Якщо порівняти ці результати із тестами OnePlus 6 (2402 бали в одноядерному та 8931 бала в багатоядерному тесті), випуск якого дуже бурхливо обговорювали, то Xiaomi Mi 7 буде дещо слабшим за новинку від OnePlus, хоча обидва смартфони працюють на одному процесорі.



Результати тесту Xiaomi Mi 7 в бенчмарку

Xiaomi Mi 7 отримає акумулятор на 3500 міліампер годин та підтримку бездротової зарядки за стандартом Qi. Працюватиме смартфон під управлінням операційної системи Android 8.1 Oreo, яку сховали під фірмовою оболонкою MIUI 9.

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Камера Xiaomi Mi 7

Смартфон обладнають подвійною основною камерою із модулями на 16 мегапікселів із підтримкою штучного інтелекту та світодіодним спалахом. Як зазначають розробники, камера зможе автоматично розпізнавати об’єкти зйомки та підлаштовувати налаштування під них. Також новинка отримає фронтальну камеру на 16 мегапікселів, яка отримає функцію 3D-розпізнавання особи.

Дата релізу та ціна Xiaomi Mi 7

За даними інсайдерів, презентацію Xiaomi Mi 7 запланували на 23 травня. Xiaomi Mi 7 оцінили в 440 доларів (близько 11 500 гривень), а покращену версію Xiaomi Mi 7 Plus в 520 доларів (близько 13 600 гривень). Хоча офіційна презентація відбудеться лише через 2 тижні на одному із індійських ресурсів новинку вже можна попередньо замовити за 27 тисяч рупій (близько 10 500 гривень).

Огляд Xiaomi Mi 7 – дивіться відео