Xiaomi Mi A2 та Mi A2 Lite представили офіційно: огляд, характеристика і ціна смартфонів

24 липня у Мадриді китайська корпорація Xiaomi провела велику презентацію, під час якої було представлено нові смартфони Xiaomi Mi A2 та його доступнішу версію Mi A2 Lite.

Дизайн Xiaomi Mi A2

Смартфон отримав 5,99-дюймовий широкоформатний LCD-дисплей зі співвідношенням сторін 18:9 та роздільною здатністю Full HD+ (2160×1080p).

Xiaomi Mi A2 не отримав "моноброви", вгорі та внизу екрану ми бачимо помітні рамки. Пристрій можна буде придбати у чорному, голубому і золотистому кольорах.

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Xiaomi Mi A2 не отримав класичної "моноброви"

Характеристика Xiaomi Mi A2

Смартфон отримав 8-ядений чіп Snapdragon 660 з графікою Adreno 512. Доступні кілька модифікацій пристрою: з 4/6 ГБ оперативної та 32/64/128 ГБ внутрішньої пам’яті. Варто зазначити, що в популярному бенчмарку AnTuTu показав доволі непоганий результат – 139 208 балів.

Xiaomi Mi A2 випущений в рамках програми Android One, тож працює пристрій на чистому Android, замість фірмової прошивки Xiaomi MIUI.

Пристрій отримав подвійну основну камеру з модулями на 12 Мп і 20 Мп. Фронтальна камера має 20 Мп.

Xiaomi Mi A2 отримав подвійну камеру

Також смартфон має підтримку 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v5.0, GPS/A-GPS, USB-вихід типу C, та 3,5-міліметровий роз’єм для навушників. Батарея має ємність на 3010 мАг з підтримкою швидкої зарядки QC 3.0.

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Ціна Xiaomi Mi A2

Версія смартфона Mi A2 з 4ГБ оперативної та 32 ГБ внутрішньої пам’яті в Європі буде коштувати 249 євро (7 700 гривень). Модель із 4 оперативки та 64 ГБ вбудованого сховища треба буде заплатити 279 євро (8 600 гривень). При цьому модифікація Mi A2 6\128 ГБ пам'яті обійдеться в 349 євро (10 800 гривень).

Презентація Xiaomi Mi A2 та Xiaomi Mi A2 Lite

Дизайн Xiaomi Mi A2 Lite

Смартфон отримав металевий корпус та 5,84-дюймовий Full HD+ дисплей з роздільною здатністю у 2228x1080 пікселів. Цей пристрій, на відміну від старшої версії, отримав "моноброву". Смартфон доступний у трьох кольорах: чорному, золотому та блакитному.

Характеристика Xiaomi Mi A2 Lite

Працює Mi A2 Lite на 8-ядерному процесорі Snapdragon 625 з частотою 2,0 ГГц. Як і Mi A2, молодша версія буде працювати під управлінням чистого Android Oreo.

Смартфони Xiaomi Mi A2 та Mi A2 Lite

Xiaomi Mi A2 Lite отримав основну камеру з подвійним сенсорним модулем на 12 і 5 Мп. Також пристрій підтримує штучний інтелект з можливістю запису відео з роздільною здатністю 4К. Фронтальна камера має роздільну здатність 5 Мп.

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Ємність акумулятора Mi A2 Lite становить 4 000 мАг. Пристрій можна обрати у кількох модифікаціях: 3/4 ГБ внутрішньої пам’яті та 32/64 ГБ вбудованого сховища.

Xiaomi Mi A2 Lite коштує від 179 євро

Велика презентація Xiaomi

Ціна Xaomi Mi A2 Lite

За версію Mi A2 Lite 3 ГБ внутрішньої та 32 ГБ вбудованої пам’яті в Європі треба буде заплатити 179 євро (5 500 гривень). Модифікація з 4 ГБ внутрішнього та 64 ГБ обійдеться покупцям у 229 євро (7 000 гривень).

Обидві новинки з'являться у продажі 27 липня.

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