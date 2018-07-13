Xiaomі готується до "глобального запуску" нового смартфону: що про нього відомо

Китайський гігант Xiaomi наприкінці липня в іспанському Мадриді готує перший Глобальний запуск, на якому, окрім фаблету Mi Max 3, буде представлено ще й смартфон Xiaomi Mi A2.

Очікується, що Xiaomi Mi A2 за своїми технічними характеристиками повністю збігатиметься з Mi 6X, пише ресурс Gadgets 360.

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Щоправда, як підкреслюється, новинка від Xiaomi матиме не операційну систему MIUI, яку власне і розробила ця компанія, а «чисту» версію Android 8.1 Oreo.

Крім того, за продуктивність тут відповідатиме восьмиядерний чіп Snapdragon 660 з графікою Adreno 512.

Об’єм оперативної пам’яті у новинці становитиме 4/6 ГБ, а внутрішньої – 32/64/128 ГБ

Оснащено ж смартфон буде 5.99-дюймовим широкоформатним LCD-дисплеєм (18:9) з роздільною здатністю Full HD+ (2160×1080p).

Отримає ґаджет і батарею на 3010 мАг з підтримкою швидкої зарядки QC 3.0.



Xiaomi Mi A2 дуже нагадуватиме Mi 6X

Щодо камери, то тут буде встановлено подвійну основну на 12 Мп + 20 Мп. Також серед цікавинок – підтримка 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v5.0, GPS/A-GPS, USB-вихід типу C, 3,5-міліметровий роз’єм для навушників.

Відповідно до останньої інформації від інсайдерів, Xiaomi Mi A2 буде доступним у блакитному, золотому та чорному кольорах.

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Цілком імовірно, новинку представлять на Глобальному івенті від Xiaomi у Мадриді 24 липня. До прикладу, Mi A1 було запущено на схожому заході у Нью-Делі минулоріч. Додамо, на Глобальний запуск від Xiaomi може записатися кожен – достатньо лише зареєструватися до 18 липня на офіційному сайті компанії.

Що стосується ціни, то на швейцарському ресурсі Digitec вона наразі становить 289 франків або близько 7,5 тисяч гривень за версію з 32 Гб оперативки, 329 франків або 8,6 тисяч гривень за 64 ГБ та 369 франків або 9,7 тисяч гривень за 128 ГБ.

До слова, в мережі магазинів "Алло", що є офіційним представником Xiaomi в Україні, бюджетний Redmi S2 буде коштувати від майже 5 до близько 6 тисяч гривень.