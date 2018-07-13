10:44
13 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
25°C 18°C
  • субота
    22°C 16°C
  • неділя
    24°C 16°C
  • понеділок
    25°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін Валаамський. В Росії гроші не пахнуть
Вєсті Кремля
21:13, 12 липня
Вєсті.UA. Пияка Шуфрич. Ляшко тепер обслуговує себе сам
Вєсті.UA
20:42, 12 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, сьогодні
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони

Xiaomі готується до "глобального запуску" нового смартфону: що про нього відомо

417 Читать новость на русском
Xiaomi Mi A2: ціна, характеристики та коли реліз
Xiaomi Mi A2: ціна, характеристики та коли реліз / Соцмережі

Китайський гігант Xiaomi наприкінці липня в іспанському Мадриді готує перший Глобальний запуск, на якому, окрім фаблету Mi Max 3, буде представлено ще й смартфон Xiaomi Mi A2.

Очікується, що Xiaomi Mi A2 за своїми технічними характеристиками повністю збігатиметься з Mi 6X, пише ресурс Gadgets 360.

Читайте також: Xiaomi Mi Max 3: дата анонсу та характеристики смартфтону

Щоправда, як підкреслюється, новинка від Xiaomi матиме не операційну систему MIUI, яку власне і розробила ця компанія, а «чисту» версію Android 8.1 Oreo.

Крім того, за продуктивність тут відповідатиме восьмиядерний чіп Snapdragon 660 з графікою Adreno 512.

Об’єм оперативної пам’яті у новинці становитиме 4/6 ГБ, а внутрішньої – 32/64/128 ГБ

Оснащено ж смартфон буде 5.99-дюймовим широкоформатним LCD-дисплеєм (18:9) з роздільною здатністю Full HD+ (2160×1080p).

Отримає ґаджет і батарею на 3010 мАг з підтримкою швидкої зарядки QC 3.0.

Xiaomi, Mi A2, Мадрид, Глобальний запуск, смартфони, гаджети
Xiaomi Mi A2 дуже нагадуватиме Mi 6X

Щодо камери, то тут буде встановлено подвійну основну на 12 Мп + 20 Мп. Також серед цікавинок – підтримка 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v5.0, GPS/A-GPS, USB-вихід типу C, 3,5-міліметровий роз’єм для навушників.

Відповідно до останньої інформації від інсайдерів, Xiaomi Mi A2 буде доступним у блакитному, золотому та чорному кольорах. 

Читайте також: Смартфон Xiaomi Redmi 6A отримав ще більший обсяг пам’яті та дуже доступну ціну

Цілком імовірно, новинку представлять на Глобальному івенті від Xiaomi у Мадриді 24 липня. До прикладу, Mi A1 було запущено на схожому заході у Нью-Делі минулоріч. Додамо, на Глобальний запуск від Xiaomi може записатися кожен – достатньо лише зареєструватися до 18 липня на офіційному сайті компанії.

Що стосується ціни, то на швейцарському ресурсі Digitec вона наразі становить 289 франків або близько 7,5 тисяч гривень за версію з 32 Гб оперативки, 329 франків або 8,6 тисяч гривень за 64 ГБ та 369 франків або 9,7 тисяч гривень за 128 ГБ.

До слова, в мережі магазинів "Алло", що є офіційним представником Xiaomi в Україні, бюджетний Redmi S2 буде коштувати від майже 5 до близько 6 тисяч гривень. 

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Гроші Техно Ґаджети Смартфони Інформаційні технології Xiaomi
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому 4 роки "рішучих реформ" в судовій системі коштували українцям шалених грошей
сьогодні, 10:00 Чому 4 роки "рішучих реформ" в судовій системі коштували українцям шалених грошей
Олександра Дрік 85
Что нужно сделать, чтобы победить Россию?
сьогодні, 08:41 Что нужно сделать, чтобы победить Россию?
Ян Валетов 753
Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
11 липня, 18:30 Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
1349
Як вивести 16 видів плям
12 липня, 16:00 Як вивести 16 видів плям
Головні новини 12 липня: саміт країн НАТО, ДТП з нардепом Пинзеником, потужні зливи у Японії
сьогодні, 08:00 Головні новини 12 липня: саміт країн НАТО, ДТП з нардепом Пинзеником, потужні зливи у Японії
3869
Компанія Маска продемонструвала концепт революційного Tesla Phone: огляд, характеристики, ціна
 10 квітня , 17:08
10 "секретних" кодів для Android, які допоможуть у непередбачуваних ситуаціях
 10 квітня , 08:12
Розвідка назвала країну, звідки Росія може атакувати Україну
 28 червня , 00:02
Вакарчук звернувся із проханням до українців
 26 квітня , 21:49
Які смартфони найчастіше купують українці: "Київстар" оприлюднив рейтинг
11 червня , 19:05
"Російські брати привели": стало відомо, як активістка Femen потрапила на Віденський бал
 10 лютого , 12:22
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук