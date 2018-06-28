Xiaomi Mi Band 3 можна замовити в Україні: скільки коштує фітнес-браслет

Новий фітнес-трекер від компанії Xiaomi – Mi Band 3 – нарешті надійшов у продаж в Україні. Браслет з'явився на сайті mi.ua, де вже доступне попереднє замовлення на новинку.

Отож передзамовлення Xiaomi Mi Band 3 коштує 1399 гривень. При цьому звичайна вартість новинки обійдеться користувачеві у 1555 гривень.

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Як відомо, цей фітнес-браслет має великий сенсорний OLED-дисплей з діагоналлю 0,78 дюйма і роздільною здатністю 128х80 точок. На екран можна вивести час, погоду читати повідомлення з соцмереж тощо.

Xiaomi Mi Band 3: ціна в Україні

До речі, він отримав захист від води та пороху, що дає змогу занурюватись під воду на 50 метрів. Також Mi Band 3 отримав можливість відхиляти дзвінки довгим натисканням на спеціальне заглиблення.

А от чіп NFC (можливість розраховуватись за допомогою браслета) ця модель ще немає. Моделі із чіпом надійдуть у продаж у вересні.

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