Що відомо про Xiaomi Mi Band 3: характеристика та дата виходу

Розмови про новий фітнес-браслет Mi Band 3 не стихають. При цьому офіційної інформації про характеристики Xiaomi Mi Band 3 чи точну дату виходу не так і багато.

Ми спробували узагальнити інформацію про все, що відомо про фітнес-браслет на цей момент.

Характеристики Xiaomi Mi Band 3

Варто наголосити, що лінійка фітнес-браслетів від Xiaomi – одна з найпопулярніших у світі. Це й не дивно, адже Mi Band мають привабливий дизайн, хороший набір функціоналу і все це за дуже бюджетну ціну.

Читайте також: Коли Xiaomi Mi Band 3 надійде у продаж – в компанії зробили заяву

Нещодавно у ЗМІ з’явилась інформація, що у додатку Mi Fit для смартфонів на базі Android є згадка про два нових фітнес-трекери, які мають з’явитись вже найближчим часом. Один з них і є Xiaomi Mi Band 3.

Відомо, що новий браслет від Xiaomi буде оснащений спеціальним датчиком для визначення частоти серцевих скорочень. Також Xiaomi Mi Band 3 матиме сенсорний екран та окрему кнопку, за допомогою якої власник трекера зможе підтверджувати різні дії. На екрані користувачі зможуть переглядати більше різної інформації – час, погоду, кількість пройдених кроків тощо. Також подейкують, що на екрані ґаджета користувачі зможуть навіть читати повідомлення.

Так може виглядати Xiaomi Mi Band 3

За даними джерел, корпус Mi Band 3 буде виконаний з нержавіючої сталі, тож новинка має стати більш міцною, при цьому збільшиться і його вага.

При цьому однією із ключових нововведень Xiaomi Mi Band 3, знову ж таки за чутками інсайдерів, має бути модуль NFC. Це дасть змогу користувачам виконувати безконтактні платежі.

Ще одне нововведення, про яке стало відомо із джерел, це GPS-модуль. Тобто Mi Band 3 матиме можливість відстежувати маршрут руху користувача без допомоги смартфона. Окрім того, новинка Xiaomi має виконувати ще одну функцію – відстеження дихання. Як відомо, таку функцію виконує додаток Breathe на Apple Watch.

Крім того, Xiaomi Mi Band 3 має мати захист від води і пилу за стандартом IP68.

Дизайн Xiaomi Mi Band 3

Як повідомляють джерела, зовнішній вигляд Xiaomi Mi Band 3 буде схожим до Mi Band 2 та все ж матиме кілька відмінностей. Так, OLED-дисплей Xiaomi Mi Band 3 буде мати діагональ 1,5 дюйма (як у Samsung Gear Fit S2 Pro). Екран буде повністю сенсорним. Як відомо, у Mi Band 2 сенсорною була лише кнопка, розташована внизу дисплея.

Читайте також: Найяскравіші презентації тижня: якими новинками збагатиться світ технологій

Також дехто з експертів припускає, що екран Mi Band 3 стане кольоровим.

Дата виходу Xiaomi Mi Band 3

1 квітня з’явилась інформація про презентацію Xiaomi Mi Band 3. Однак, достовірного підтвердження інформації наразі немає. Тож, найімовірніше, це був просто першоквітневий розіграш.

Один із варіантів дизайну Xiaomi Mi Band 3

При цьому 29 березня власник Huami Technology (партнерська компанія Xiaomi у США) Хуан Ван заявив, що фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 буде випущений вже в цьому році. Більш конкретної дати у компанії не озвучили.